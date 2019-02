Ce surpriză i-a făcut Tavi Clonda Gabrielei Cristea. Totul s-a întâmplat în direct

Gabriela Cristea a avut parte de o surpriză extrem de plăcută din partea soțului ei. Iar totul a avut loc, în direct, în timpul emisiunii pe care vedeta o prezintă.

De ”Ziua îndrăgostiților”, Tavi Clonda s-a gândit să-i facă o surpriză soției sale. Așa că a dat fuga la florărie, a cumpărat un buchet de trandafiri albi și a venit în platoul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi” pentru a o surprinde pe Gabriela Cristea. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, LA UN PAS SĂ NASCĂ, ÎNAINTE DE EMISIUNE: ”SPER SĂ NU MAI AM ASTFEL DE EMOȚII PÂNĂ NU MI-O VENI SOROCUL PE BUNE”)

„Nu trebuie să te ridici, La mulți ani! Am venit să-mi iau fetele noastre. Nu mai aveam răbdare până când venea acasă. Ieșim în oraș sau mergem acasă dacă ești obosită, importat e să fim împreună.”, a spus Tavi Clonda.

„Acum cinci minute i-am dat mesaj să îl întreb unde e, că nu era acasă, că îl văd pe camerele de luat vederi. Unde o fi? Poate s-a dus să cumpere ceva pentru aia mică.”, a spus amuzată Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste câteva săptămâni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.