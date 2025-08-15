Acasă » Știri » Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii

De: Irina Vlad 15/08/2025 | 20:38
Camelia susține că a fost bătută de doi polițiști și un jandarm/ sursă foto: captură video observatornews

Caz șocant în Prahova! Pe motiv că a dat muzica prea tare în propria casă, o femeie mărturisește că a fost agresată de doi polițiști și un jandarm. Puși în fața unor acuzații grave, oamenii legii au altă variantă. Ce susțin că făceau, de fapt, în timpul intervenției? 

Camelia, o femeie din București, susține că a fost bătută de trei polițiști și un jandarm chiar în curtea casei sale de vacanță din Breza. Din primele informații, vecinii femeii au fost cei care au reclamat la 112 faptul că – în toiul nopții – asculta muzica prea tare.

Ce spun superiorii polițiștilor acuzați că au bătut o femeie

Incidentul a avut loc pe data de 17 iulie în fața casei de vacanță din Breaza a Cameliei. Femeia susține că a fost păcălită și ademenită de oamenii legii să vină la poarta vilei, iar mai apoi a fost bruscată, bătută cu pumnii și luată de păr. Victima ar fi fost scoasă cu forța din curtea casei, încătușată și dusă la secția de poliție. De acolo ar fi fost dusă la un spital de psihiatrie. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din vilă.

„Era ora 10 jumate și sună un echipaj la poartă să îmi zică că deranjez liniștea publică. Am dat-o mai încet. M-au păcălit să vin la poartă, unul dintre ei mi-a dat un pumn în față și, normal țipam, se și aude, alt polițiști îmi mai dă doi pumni în față și mă ia de păr. Se și vede. Mă ține de păr legată strâns de gard.

Cel care a dat prima oara în mine se duce la poartă, deschide poarta și mai intră în curte încă doi polițiști și mă țin… mă țin… Trag de mine, mă scot din curte în fața porții, mă încătușează, îmi pune cătușele și m-au dus la secție. Iar la secție când am intrat, bine, eram desculță, în pijama, eram și plină de sânge”, a spus victima, pentru protv.

Camelia este dispusă să meargă în instanță și nu se va lăsa până când nu își va face dreptate. Avocatul femeii a depus deja plângere penală împotriva polițiștilor – pentru violare de domiciliu, purtare abuzivă și abuz în serviciu.

„Am formulat plângerea penală pentru infracțiunile de purtare abuzivă, violare de domiciliu și abuz în serviciu. Avem suspciunea rezonabilă că există o înțelegere între acești agenți și un anumit localnic din Breaza, care în schimbul unor foloase acționează la indicațiile acestuia”, a declarat Phillip-Richard Mandisodza, avocat, pentru observatornews.ro

Incidentul a ajuns și în atenția superiorilor polițiștilor acuzați de violență. Aceștia susțin că femeia a fost, de fapt, amendată pentru că avea un comportament agresiv și că ar fi amenințat că se va sinucide din cauză că a fost sancționată.

„Persoana în cauză a refuzat să colaboreze cu forțele de ordine, fiind sancționată contravențional. Ulterior a apelat dispeceratul Poliției, exprimând nemulțumiri legate de sancțiune (…) și comunicând intenții suicidale. Pentru prevenirea unor consecințe grave, la domiciliul femeii au fost direcționate de urgență un echipaj de poliție și o patrulă de jandarmi”, explică Poliţia Prahova.

