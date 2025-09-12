Ce tarif are Vica Blochina pentru un workshop în numerologie. A băgat mii de euro în formarea ei

Vica Blochina, cunoscuta blondină din showbizul românesc, a lăsat la o parte aparițiile extravagante cu care ne-a obișnuit și a trecut printr-o transformare incredibilă. Vedeta își surprinde urmăritorii cu o carieră de succes, care o face extrem de fericită, cea de psihonumerolog.

Mai mult decât atât, blondina deține și o diplomă certificată de Federația Rusă, un atestat unic în România. Vica Blochina s-a reinventat spectaculos și-a găsit o nouă pasiune care îi ocupă tot timpul, astfel că a renunțat la show-urile din televiziune.

Vica Blochina s-a reinventat

Vedeta s-a dedicat în totalitate noii sale pasiuni, drept urmare, și-a format și o comunitate impresionantă de cursanți. Departe de viața pe care o trăia în trecut, blondina își scrie un nou capitol al vieții sale, un capitol în care numerele, energiile și liniștea interioară joacă un rol extrem de important pentru dezvoltarea sa.

„Diploma în numerologie am obținut-o la Federația Rusă. Pe diploma mea scrie psihonumerolog. În Europa există această meserie, în România nu există. Eu sunt certificată de ruși și merg în continuare și învăț. Sunt singurul psihonumerolog din România. Eu am elevi deja, am primii elevi care fac consultații, care învață de la mine de un an de zile. 20% din cursanți sunt români care trăiesc în străinătate: în Europa, în Arabia Saudită, America, Canada, Japonia. Cursurile sunt online, e mai comod, cursurile țin 6 ore. Când predau seminariile pe weekend, un seminar ține 6 ore. Am peste 100 de oameni care participă la seminarii”, a mărturisit pentru wowbizz.ro.

Vica Blochina s-a pus pe învățat la vârsta de 48 de ani. Deși a plătit o sumă impresionantă pentru un curs, vedeta a dorit să pună tarife acceptabile, ca toți oamenii să poată benefica de această experiență.

„La mine cursurile sunt cu cost mic, eu nu vând scump. Ideea la mine este să înțeleagă oamenii și să își permită oricine. Un modul costă, adică un curs pe weekend, între 300 și 500 de lei. Dacă vor să facă și consultație, atunci 500 de lei. În mod normal, consultația față în față este 500 de euro. Ultimul curs pentru care am plătit a fost 2.000 de euro, altul a fost 3.700 de euro, iar când am fost fizic în Turcia, m-a costat 4.000 de euro”, a mai spus vedeta.

