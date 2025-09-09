Ce țeapă și-a luat Raluca Bădulescu la Asia Express! Socoteala din România nu i-a ieșit: „Am gândit-o de am înnebunit-o”

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai haioase prezențe din emisiunea Asia Express. Vedeta, cunoscută pentru stilul său unic și sinceritatea debordantă, a vorbit despre experiența și peripețiile prin care a trecut în cadrul competiției.

Raluca Bădulescu s-a aventurat în competiția Asia Express și a plecat pe Drumul Eroilor alături de fostul ei soț, Florin. Vedeta a reușit deja să se facă remarcată și să le aducă zâmbete fanilor. Recent, vedeta a vorbit despre ce a însemnat această experiență pentru ea, dar și despre țeapa pe care și-a luat-o.

Ce țeapă și-a luat Raluca Bădulescu la Asia Express

Pasiunea ei pentru haine nu mai este un secret pentru nimeni, iar Raluca a mărturisit că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Mai exact, este vorba despre ținutele pe care și le-a pregătit pentru competiție. Vedeta a vrut să fie în tendințe și impecabilă indiferent de context, așa că a pus la punct un număr mare de ținute înainte să plece la filmări, dar nu a apucat să le poarte.

”Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat la fața locului. Am avut 7.000 de bagaje, o grămadă de haine. Am gândit-o de am înnebunit-o. Mi-am cumpărat haine pentru Asia Express cu o lună înainte, nu aveam pantofi fără toc, nu aveam haine de genul acesta. Trei luni am umplut geamantanele ca o furnicuță, ca să mă trezesc la fața locului că nu ai timp să-ți faci styling-urile vieții. M-am străduit să fac cât am putut mai bine. Doamne, câte haine aveam și nu le-am purtat. Asia Express nu mi-a permis mie să mă îmbrac cum credeam eu acasă. Am făcut tot ce am putut, cât mi-a permis timpul”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru spynews.ro.

Vedeta a dezvăluit recent pentru CANCAN.RO faptul că lipsa curajului a împiedicat-o să participe timp de ani de zile. Cu toate astea, deși inițial a crezut că nu este potrivită pentru un astfel de context, Raluca Bădulescu a mărturisit că Asia Express a fost cea mai interesantă experiență din viața ei.

„N-am avut curaj câțiva ani de zile. Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine. Acum pot să spun că este cel mai mișto, cel mai tare, cel mai fantastic lucru pe care l-am putut face în viața asta: faptul că am participat la Asia Express. Sunt printre oamenii binecuvântați de Dumnezeu că au avut ocazia să trăiască experiența Asia Express.”, a spus vedeta pentru CANCAN.RO.

