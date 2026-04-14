Ce tradiție trebuie să respecți în Marțea Albă, a treia zi de Paște din Săptămâna Luminată. Atenție mare!

A treia zi de Paște, numită și Marțea Albă, marchează finalul perioadei pascale și aduce o tranziție către mai multă liniște și echilibru. Este o zi în care se păstrează spiritul sărbătorii Învierii, iar oamenii continuă să se bucure de apropiere, împăcare și momente petrecute împreună.

Tradițiile religioase și obiceiurile populare se îmbină armonios, menținând vie atmosfera de sărbătoare și semnificația profundă a Paștelui.

Ce trebuie să faci în Marțea Albă

A treia zi de Paște, cunoscută în tradiția ortodoxă Marțea Albă, continuă sărbătoarea Învierii într-un ritm mai calm, centrat pe familie și pe păstrarea tradițiilor. După agitația primelor zile, oamenii își fac vizite, se strâng la masă și respectă obiceiuri precum împărțirea de pască și colaci sau ciocnirea ouălor rămase.

În același timp, ziua este asociată cu iertarea și împăcarea. Este un prilej potrivit pentru repararea relațiilor și pentru recăpătarea liniștii sufletești. „Marțea Albă” este o denumire care provine din simbolistica luminii, a purității și a bucuriei specifice perioadei de după Paște.

„A treia zi de Paște are o semnificație religioasă și culturală aparte. Ziua este asociată cu reculegerea și apropierea sufletească, fiind un prilej pentru credincioși de a începe dimineața prin rugăciune, aprinderea lumânărilor și participarea la slujbele bisericești, ca semn de recunoștință și de primire a binecuvântării pascale. Ceremoniile din această perioadă au un caracter distinct, iar Ușile Împărătești ale altarului rămân deschise, simbolizând mormântul lui Hristos și ruperea catapetesmei Templului. Marțea Albă este, în același timp, asociată cu iertarea și reconcilierea, valori care contribuie la echilibrul interior și la armonia în plan social. Pentru mulți, această zi reprezintă un prilej de a lăsa în urmă tensiunile și de a consolida relațiile prin gesturi de bunăvoință și apropiere”, a precizat preotul Marius Oblu, pentru digi24.ro.

Tradiții în a treia zi de Paște din Săptămâna Luminată

Tradițiile populare vin să întregească sensul religios al acestei zile. De exemplu, în anumite regiuni, în special în Moldova, finii obișnuiesc să le ducă nașilor pască și colaci, ca semn de respect și legătură spirituală.

De asemenea, se păstrează și obiceiul vizitelor reciproce de după prima zi de Paște. Acesta este cunoscut sub numele de „Umblatul cu pască”, practicat în multe comunități și în prezent.

Ouăle roșii rămase sunt din nou ciocnite. Cojițele sunt adunate și, în unele tradiții, îngropate ulterior, gest considerat aducător de belșug și rod bogat.

Tot în această zi are loc și uscarea și sfărâmarea Sfântului Agneț, pâinea sfințită în Joia Mare. Aceasta este păstrată pentru tot restul anului. Totodată, este oferită mai ales bolnavilor sau celor care nu pot ajunge la biserică, fiind considerată un element cu valoare spirituală specială.

CITEȘTE ȘI: Tradiții și superstiții de Paște. Ce trebuie să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare

De ce ciocnim ouă roșii de Paște? Legenda și semnificația acestui obicei străvechi