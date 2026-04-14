Ce tradiție trebuie să respecți în Marțea Albă, a treia zi de Paște din Săptămâna Luminată. Atenție mare!

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 10:03
A treia zi de Paște, numită și Marțea Albă, marchează finalul perioadei pascale și aduce o tranziție către mai multă liniște și echilibru. Este o zi în care se păstrează spiritul sărbătorii Învierii, iar oamenii continuă să se bucure de apropiere, împăcare și momente petrecute împreună.

Tradițiile religioase și obiceiurile populare se îmbină armonios, menținând vie atmosfera de sărbătoare și semnificația profundă a Paștelui.

Ce trebuie să faci în Marțea Albă

A treia zi de Paște, cunoscută în tradiția ortodoxă Marțea Albă, continuă sărbătoarea Învierii într-un ritm mai calm, centrat pe familie și pe păstrarea tradițiilor. După agitația primelor zile, oamenii își fac vizite, se strâng la masă și respectă obiceiuri precum împărțirea de pască și colaci sau ciocnirea ouălor rămase.

În același timp, ziua este asociată cu iertarea și împăcarea. Este un prilej potrivit pentru repararea relațiilor și pentru recăpătarea liniștii sufletești. „Marțea Albă” este o denumire care provine din simbolistica luminii, a purității și a bucuriei specifice perioadei de după Paște.

„A treia zi de Paște are o semnificație religioasă și culturală aparte. Ziua este asociată cu reculegerea și apropierea sufletească, fiind un prilej pentru credincioși de a începe dimineața prin rugăciune, aprinderea lumânărilor și participarea la slujbele bisericești, ca semn de recunoștință și de primire a binecuvântării pascale. Ceremoniile din această perioadă au un caracter distinct, iar Ușile Împărătești ale altarului rămân deschise, simbolizând mormântul lui Hristos și ruperea catapetesmei Templului.

Marțea Albă este, în același timp, asociată cu iertarea și reconcilierea, valori care contribuie la echilibrul interior și la armonia în plan social. Pentru mulți, această zi reprezintă un prilej de a lăsa în urmă tensiunile și de a consolida relațiile prin gesturi de bunăvoință și apropiere”, a precizat preotul Marius Oblu, pentru digi24.ro.

Tradiții în a treia zi de Paște din Săptămâna Luminată

Tradițiile populare vin să întregească sensul religios al acestei zile. De exemplu, în anumite regiuni, în special în Moldova, finii obișnuiesc să le ducă nașilor pască și colaci, ca semn de respect și legătură spirituală.

De asemenea, se păstrează și obiceiul vizitelor reciproce de după prima zi de Paște. Acesta este cunoscut sub numele de „Umblatul cu pască”, practicat în multe comunități și în prezent.

Ouăle roșii rămase sunt din nou ciocnite. Cojițele sunt adunate și, în unele tradiții, îngropate ulterior, gest considerat aducător de belșug și rod bogat.

Tot în această zi are loc și uscarea și sfărâmarea Sfântului Agneț, pâinea sfințită în Joia Mare. Aceasta este păstrată pentru tot restul anului. Totodată, este oferită mai ales bolnavilor sau celor care nu pot ajunge la biserică, fiind considerată un element cu valoare spirituală specială.

CITEȘTE ȘI: Tradiții și superstiții de Paște. Ce trebuie să faci în prima, a doua și a treia zi de sărbătoare

De ce ciocnim ouă roșii de Paște? Legenda și semnificația acestui obicei străvechi

Iți recomandăm
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Știri
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de la casa mea”
Știri
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de…
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
Mediafax
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe...
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
Gandul.ro
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Adevarul
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei....
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Olanda: Începe procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești
Mediafax
Olanda: Începe procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
Click.ro
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
go4it.ro
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
Gandul.ro
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină...
