Ce transformare! O artistă și-a schimbat radical viața după ce a slăbit 25 de kilograme: „Schimbarea a început odată cu mine și exact așa a fost”

La cei 23 de ani, Alexandra Buburuzan, o cunoscută artistă de muzică populara din Ardeal, și-a schimbat total viața în ultima perioadă și s-a pus pe slăbit. Nu i-a fost deloc ușor, însă artista este disciplinată și adoptat un nou stil de viață și se străduiește să mănânce cât mai sănătos. A avut peste 80 de kg, iar acum a slăbit 25 de kilograme și este mulțumită de cum arată. Totuși, nu vrea să se oprească aici.

Cu multă ambiție, cântăreața de muzica populara a reușit să slăbească, in doar cateva luni, 25 de kilograme, iar acum are mare grijă la ceea ce mănâncă. In prezent, artista are 57 de kg si arata mai bine ca oricand. Alexandra Buburuzan a mărturisit cum a slabit si ce a facut-o sa faca aceasta schimbare radicala in viata ei. „În urma cu doi ani si ceva, am ajuns la o greutate relativ mare pentru corpul meu, adică la vreo 80 si ceva de kg. Nu stiu exact cum am ajuns acolo, pentru ca niciodata nu mi-am asumat greutatea, doar ca vedeam pur si simplu ca nu imi gasesc tinute atunci când voiam. Mi-am dorit enorm de mult sa am o carieră muzicală de succes si am muncit încet pentru asta, dar parca nu era de ajuns niciodată. Probabil dorința aceasta m-a ambiționat foarte tare. Am luat hotărârea într-o zi, zi din care am si inceput fara sa mai aman nimic. Schimbarea a inceput odată cu mine si exact asa a fost. Imi doream asta extrem de mult, dar nu am facut ceva special in privinta asta, până în acea zi.”, a declarat Alexandra Buburuzan.

Artista a dezvăluit că înainte nu se alimenta corect şi avea un regim de alimentaţie total haotic. Mai mult, artista a apelat la un specialist in nutritie si sport, care a ajutat-o sa se transforme total. „Am apelat la un cunoscut care se ocupa cu nutritie si sport si de atunci a început totul. Vreau sa spun ca am fost atât de motivată si ambițioasă încât nu încalcam absolut nimic, iar atunci când mâncam cine stie ce gresit ma mustra incredibil de tare conștiința și nu prea făceam excepții. Nici acum nu prea fac, decât rar, sau daca imi e exagerat de pofta deși nu sunt pofticioasa sau chiar nu am de ales. Imi vedeam visul realizat pe zi ce trecea cand ma urcam pe cântar. Fericirea deplină a fost cand am reusit sa slăbesc aproximatix 25 de kg si sa ajung cam la greutatea pe care mi-o doream. Am avut de câștigat în plan muzical, recunosc. Eram mai apreciată de publicul ascultător. Cea mai mare uimire si mulțumire era atunci când apăream undeva si erau persoane care nu ma recunoșteau si se întrebau cine sunt. Atunci realizam cu adevarat ca nu as putea vreodata sa regret ca am facut acesta alegere si am luat atunci hotararea. Au apărut și complimentele ulterior, pentru ca mi-am schimbat fizionomia putin, culoarea părului, aspectul exterior, fiind schimbat. Mi-am dorit o schimbare pentru mine. Mereu am vrut sa ma simt bine in pielea mea si sa nu fiu complexata de ceva anume . Ajunsesem sa urăsc sa imi cumpăr haine, pentru ca nu imi găseam nimic. Cel mai mult am facut asta pentru mine si pentru cariera mea, pentru ca e important sa ai o imagine frumoasa in fata publicului. Sunt extrem de mulțumită acum, deși as mai vrea foarte putin sa slăbesc.” a mai povestit Alexandra Buburuzan.

Alexandra Buburzan are mare grijă acum de corpul ei

Acum, Alexandra Buburuzan arată excelent, se simte mult mai bine, și are mare grijă de corpul ei. Pentru a face acest lucru, pionul principal este dieta. Vedeta trebuie să fie foarte atentă la ce, cum și cât mănâncă.

„Am incercat sa imi schimb stilul de viata, sa mănânc sanatos. Nu fac combinatii de carbohidrați si proteine. Incerc sa mănânc echilibrat si regulat . Nu mănânc paste, pâine, dulciuri, nu beau sucuri decât foarte rar, atunci când fac cate o excepție . Chiar dacă nu reușesc să mănânc într-o zi, atunci când ajung acasa nu mănânc prostii, mănânc o salata, sau ceva la grătar, care sa imi amelioreze pofta . La evenimente mănânc din farfurie doar ce Cred ca este ok si chiar daca mănânc ceva, nu mănânc mult, doar gust, sa imi satisfac pupilele gustagive.”, a mai adaugat artista.

Alexandra Buburuzan a început de mică să cânte. A participat la diferite concursuri, printre care amintim Festivalul Tinereții unde a obținut locul 1. A apărut și la diverite emisiuni, chiar și alături de Mărioara Murărescu. Este și foarte talentată iar lumea îndrăgește spectacolele ei. „Am 23 de ani frumosi cu o grămadă de realizari la fel de frumoase, spun eu. Începând scurtul meu istoric pot spune ca sunt o fire extrem de comunicativă, sincera si ambițioasă. Legat de cariera mea muzicală pot spune ca ea m-a ales pe mine si nu invers. Cant de cand ma stiu, mostenind talentul de la bunica mea. Am inceput de la o varsta extrem de frageda. De cand aveam vreo 4 anișori am inceput sa activez prin spectacole locale prin zona de unde vin, adică Bistrita, cantand la început doar muzica populara, îndrumata fiind de regretata Valeria Peter Predescu. Crescând, nu am ales sa ma axez pe un domeniu strict muzical, întrucât am terminat Liceul Pedagogic si Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, precizând faptul ca si in acest moment profesez ca Profesor pentru Învățământul Primar într-o școală frumoasa din orașul Bistrita. Evident, nu am uitat niciodată de muzică, aceasta fiind marea mea dragoste si cea fara de care nu cred ca as putea sa ma declar un om împlinit. De la vârsta de 14 ani, am inceput sa cant la diverse evenimente, iar spre surprinderea mea, mai apoi, am inceput sa fiu solicitată, pentru a fi aproape la cele mai frumoase momente din viata unui om: nunți, boteze si asa mai departe. Văzând că lumea apreciază ce fac m-a ambiționat și mai tare, fapt pentru care am muncit tot mai mult pentru a ma perfecționa in acest domeniu. Pentru mine muzica e viată, iar aceasta pasiune m-a facut omul care sunt astazi. Particip cu drag la toate evenimentele unde sunt solicitată împreună cu trupa si cea mai mare multumire e fericirea din ochii celor care ma privesc . Incerc mereu ma adaug ceva nou si sa nu las sa treaca nicio zi fără munca. În urma cu ceva timp, am inceput sa lucrez la materiale prin care lumea poate sa vada exact ceea ce fac eu, iar unul dintre cântecele care a avut un succes frumos se numeste „As vrea să fim iar amândoi „, un blues care este destinat îndrăgostiților si care a deschis poartă lansării mele propriu-zise. Este un alt gen muzical, pe care il abordez la evenimente, pe lângă toate celelalte genuri. Am ales la scot cate o piesa care sa ma reprezinte si care sa evidențieze oarecum ceea ce prestez eu. O altă piesa care pot spune ca a avut un impact frumos, a fost cea in colaborare cu Lucian Seres, „Iubirea ta e piatra rara”. Deși până acum am mai avut colaborări de care sunt foarte mândră, acestea au avut cel mai frumos rezultat. Nu stiu cu cine mi-as dori sa am o colaborare, poate imi sugerati voi cu cine ati vrea sa ma vedeti. Prima mea colaborare a fost cu colegul meu Adrian Lunca, urmând Ionut Coste si Nicu Netea, toate fiind piese superbe, gândite si lucrate cu dăruire si multa pasiune si care mi-au adus mulțumire si aprecieri din partea celor din jur. Cu fericire in suflet spun ca in prezent imi lucrez la primul meu album, care sper sa il pot finaliza până la sfârșitul anului sau începutul anului următor. Pe viitor, am in plan o grămadă de surprize, dar urmează să scot niste materiale live, impreuna cu băieții cu care colaborez la evenimente.”, a povestit Alexandra Buburuzan despre inceputurile si cariera ei muzicala.