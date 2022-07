Ce vedete își cresc singure copiii? Ce locuri ocupă Bianca Drăgușanu și Andreea Bălan în topul mămicilor hot?!

Viața de cuplu nu este întotdeauna ușoară. Majoritatea relațiilor din ziua de azi se sfârșesc la scurt timp, chiar și după apariția copiilor. Deși nu au avut căsnicii de lungă durată, doamnele showbiz-ului românesc s-au ales cu cele mai de preț cadouri, odraslele lor. Aceste vedete sunt independente atât financiar, cât și moral, ceea ce le determină să fie modele bune de urmat pentru fiii și fiicele lor.

Cu toate că norocul în dragoste nu a fost de partea lor, divele au deomstrat că au puterea de a realiza orice și-au propus, chiar și în lipsa unei prezențe masculine.

CE VEDETE AUTOHTONE ÎȘI CRESC SINGURE COPIII?

Andreea Bălan este una dintre mămicile care au ales să își crească singure copiii. În urma divorțului suferit, cântăreața a rămas cu cele două fetițe pe nume Clara și Ella, cu care se mândrește aproape zilnic pe rețelele de socializare. Din topul mamelor ”solo” face parte inclusiv Bianca Drăgușanu. După multe momente tensionate alături de fostul soț, cei doi au decis să o ia pe drumuri diferite. Copilul rezultat în urma căsniciei a rămas la frumoasa blondină, care reușește să se împartă între viața profesională și cea de părinte cu normă întreagă.

Nici Vica Blochina nu este departe de cele două. Vedeta a luptat o lungă perioadă pentru a stabili paternitatea fiului său, pe nume Edan. Dincolo de situațiile dificile pe care le-a întâmpinat, Vica a reușit să îi ofere întotodeauna băiețelului său tot ce și-a dorit. În prezent, se află în bune relații cu Victor Pițurcă, doar de dragul copilului care îi leagă.

Căsnicia Elenei Ionescu s-a rupt la aproximativ un an de la nuntă, iar băiețelul celor doi are custodie comună. Artista face eforturi pentru a petrece cât mai mult timp cu fiul Răzvan, atunci când nu are agenda plină de evenimente. Așadar, am întocmit un top 5 al celor mai hot mămici singure: Andreea Bălan- Ela și Clara Maria; Mihaela Borcea- Patrick, Michael Angelo, Antonia Melissa; Vica Blochina- Edan; Bianca Drăgușanu- Sofia Natalia; Elena Ionescu- Răzvan.

