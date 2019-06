Deși încă este emoționată după finala de la “Românii au talent”, sezonul #9suprem, Ana Maria Pantaze știe exact ce își dorește să își cumpere cu cei 120.000 de euro. Artista de 38 de ani a dezvăluit totul în cadrul unui interviu. În plus, ieri, vedeta a mers cu trofeul obținut la show-ul de la Pro TV într-un loc care reprezintă pentru ea acasă.

Ce vrea să își cumpere Ana Maria Pantaze cu cei 120.000 de € de la Românii au Talent

Ana Maria Pantaze își dorește să aibă o casă pe numele ei, după ce toată viața a trăit într-o casă naţionalizată din Centrul Vechi al Bucureștiului împreună cu părinții ei. Tot cu mama și tatăl vrea să locuiască și în apartamentul cu trei camere la care visează și pe care și-l poate cumpăra acum cu banii câștigați la “Românii au talent”. Croitoreasa cu voce de aur nu are copii și nici nu este căsătorită. Ea are un frate mai mare și o soră mai mică, un nepoțel; și au o relație apropiată.

“Locuinţa aceasta au primit-o părinţii mei pe vremea lui Ceauşescu. Nu am apucat s-o cumpărăm, nu s-a putut. Plătim chirie. Are 3 camere foarte înalte care se încălzesc greu pe timp de iarnă. Mi-ar plăcea să iau un apartament tot cu 3 camere în care să ne mutăm toţi trei, să fie al nostru în acte”, a mărturisit Ana Maria Pantaze, relatează click.ro.

Ieri seară, Anamaria Pantaze a mers cu trofeul de la “Românii au talent” în pub-ul în care și-a încântat prietenii ani în șir cu melodiile interpretate la karaoke. De acolo, ea a transmis mesajul: “(…) după ce am castigat sezonul 9 Romanii au talent, am mers cu trofeul direct acasa (…). Nu stiu ce as fi facut daca nu ar fi fost oamenii de aici, #tunespeople (asa cum ne spunem noi). Toata sustinerea lor, toate sfaturile si indrumarile lor, toate serile in care am ras si in care ne-am distrat m-au facut sa ma relaxez si sa prind PUTERE. Ei sunt a doua familie a mea si ii iubesc. ÎI IUBESC! Dragii mei, tunespeople si voi, sunteti mai mult decat mi-as fi imaginst vreodata. Sunt in extaz si nu ma pot trezi din acest minunat vis. De fapt, nici nu vreau”.