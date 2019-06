Andra Măruță, prima reacție după ce Ana Maria Pantaze a câștigat Românii au talent

Ana Maria Pantaze a câștigat Românii au talent, iar Andra a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj sugestiv, alături de o poză cu fericita artistă care a intrat în posesia premiului.

”Sa te nasti talentat e un mare noroc, sa ajungi sa castigi un concurs atat de greu, un premiu ravnit de sute de inscrisi, e deja un merit deosebit! Felicitari Ana Maria Pantaze! #9suprem #romaniiautalent #protv”, a scris Andra Măruță pe pagina de socializare.

Au apărut, imediat, reacțiile fanilor. ”Eu o felicit si îi doresc mult succes în continuare dar as vrea totuși să-mi spun părerea: Într-adevăr această fata are voce foarte buna, însă după părerea mea ar fi trebuit sa participe la un concurs muzical gen „Vocea României”, „X Factor” etc… Cred ca acolo i-ar fi fost mult mai greu sa câștige trofeul. In acele concursuri trebuie să-ți masori talentul. In emisiunea „Românii au talent” cred ca ar trebui premiate talentele ieșite din comun. De exemplu acel om care înghițea tot felul de chestii, a fost senzațional. A fost chiar ceva nemaivăzut. În rest… sănătate sa fie”, a fost prima dintre ele.

” Stii care e faza???!Ca voi blamati emisiunea pt ca a castigat cine nu ati vrut voi si defapt romanii au votat-o. Ca in fiecare an. Castiga cel pe care publicul il alege nu juriu. Asa ca bucarati-va de cel care a castigat. Pana la urma se numeste Romanii au talent si in fiecare an a venit cineva care canta sau danseaza. Toti cei din finala.meritau sa castige. Toti au fost supreme”, ” Felicitari , in sfirsit a cistigat cineva care merita cu adevarat in adevaratul sens al emisiunii ,” Romanii au talent ” un talent cu o voce sublima , BRAVOO !!!”, sunt alte mesaje trimise da fani.