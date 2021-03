Cea mai în vârstă persoană din București s-a vaccinat anti-COVID! „Am vrut să-mi văd strănepotul mare”

Zoea Baltag are 104 ani și deține recordul vârstei în București. Femeia s-a vaccinat cu a doua doză de vaccin Pfizer și este fericită că acum poate să nu își mai facă atât de multe griji din cauza virusului.

Zoea Baltag a mărturisit că a înțeles că vaccinul este singura modalitate prin care oamenii pot scăpa de noul virus așa că nici nu a stat pe gânduri când a fost vorba de vaccinare. Bătrânica a mai recunoscut că motivul principal pentru care s-a vaccinat a fost dorința de a-și vedea nepotul mare. (CITEȘTE ȘI: ROMÂNIA SE APROPIE DE DOUĂ MILIOANE DE OAMENI IMUNIZAȚI! CÂTE PERSOANE AU FOST VACCINATE ÎN ULTIMELE 24 DE ORE)

„Nu am avut emoții, nu m-a durut. Nici nu am simțit că am făcut. Am vrut să-mi văd strănepotul mare, pentru el am vrut să trăiesc mai mult. E frumos, e cuminte. Fără soțul meu, viața nu prea a mai avut rost. Nici nu mă gândeam să trăiesc eu atâția ani după ce a murit el, de una singură. Dar având pe Tudor și pe nepoata care a avut grijă de mine și pe fiica mea, care m-au luat la ei, am avut o viață bună. Singura soluție ca să scap de acest microb este vaccinul”, a declarat Zoea Baltag.

Cea mai în vârstă persoană din București a fost imunizată

Zoea Baltag a mărturisit că are o relație foarte strânsă cu nepotul ei, iar apariția virusului i-a separat. Băiețelul a trebuit să meargă la școală, unde a luat contact cu alții oameni, așa că nu a putut să mai stea cu bătrânica, din teama de a nu o contamina. Însă acum, după vaccin, lucrurile încep să devină mai ușoare.

„Tot timpul și-a dorit să fie mai mult în contact cu strănepotul, care mergea la școală. A fost foarte greu să-i fac un program astfel încât să fie perfect în siguranță bunica mea, adică izolat două săptămâni după ce a fost în contact cu copiii, nu trebuia să iasă nicăieri ca să poată să meargă fără grija că o poate infecta. El a fost tot timpul conștient că nu se poate altfel și a vrut din toată inima să-și protejeze străbunica, dar și pe bunica lui. Iar străbunica mea nu s-a gândit niciodată să nu se vaccineze”, a declarat mama băiețelului.