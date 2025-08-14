Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată în China. Cum arată terminalul cât 170 de terenuri de fotbal

Cea mai mare gară din lume, cu o suprafață echivalentă cu cea a 170 de terenuri de fotbal, a fost deschisă recent în China. Este vorba despre gara din Chongqing, care acoperă 1,22 milioane de metri pătrați, depășind cu mult orice altă stație de tren din lume.

Investiția a fost una colosală, ridicându-se la aproximativ 7 miliarde de euro. Gara Chongqing Est este situată în Nan’an, Chongqing, o municipalitate din China. Gara face parte din planul ambițios al Beijingului de a-și extinde rețeaua feroviară.

Cea mai mare gară din lume e în China

Acest vast nod de transport are 15 peroane cu 29 de linii, ceea ce îl face cea mai mare gară de mare viteză din vestul Chinei. Inaugurată în iunie anul acesta, gara deservește linii importante de mare viteză, inclusiv Chongqing–Xiamen, Shanghai–Chongqing–Chengdu și Chongqing–Wanzhou, arată express.co.uk.

Pentru a-i pune dimensiunile în perspectivă, noua gară este echivalentă cu aproximativ 170 de terenuri de fotbal, având o dimensiune mai mare decât cartierele centrale ale unor orașe mari ale lumii, relatează sursa citată. Acest lucru o face cea mai mare stație de cale ferată de mare viteză în ceea ce privește suprafața totală construită.

Este cea mai mare gară de mare viteză

Designul stației pune în valoare natura și patrimoniul local: tavanul imită copacii, gurile de ventilație arată ca niște flori, iar un semn de bun venit din suluri de bambus îi întâmpină pe vizitatori. În scurt timp de la inaugurare, nodul feroviar a devenit o destinație de neratat pentru influenceri și pentru iubitorii de fotografie.

O caracteristică importantă a gării Chongqing Est este serviciul său integrat cu cel al Aeroportului Internațional Chongqing Jiangbei. Astfel, călătorii se pot transfera din gară direct către aeroport, fără să-și mai facă griji că ar putea întârzia.

Gara Chongqing East oferă Wi-Fi gratuit, orientare digitală și anunțuri multilingve în timp real pentru a ghida călătorii străini. Dintre cele peste 5.000 de locuri din sălile de așteptare, 1.000 sunt dotate porturi USB, iar stații de încărcare suplimentare sunt prevăzute în tot terminalul.

Centrele de informații pentru turiști oferă hărți, sfaturi despre atracțiile locale și ajutor cu planurile de călătorie ulterioare. Zona de restaurante include lanțuri cunoscute la nivel mondial precum McDonald’s și KFC, alături de localuri cu specialități locale din Chongqing.

