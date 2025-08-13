Motivul REAL pentru care Meghan Markle nu vrea ca Prințul Harry și Regele Charles să se împace. Abia acum s-a aflat!

Zvonurile despre o posibilă împăcare a lui Meghan Markle și a Prințului Harry cu Familia Regală britanică au atras din nou atenția presei. Informațiile legate de împăcarea dintre Ducele de Sussex și Regele Charles au apărut după ce consilierii lor s-au întâlnit la Londra luna trecută.

Cu toate acestea, recent, un expert în problemele Casei Regale spune că posibila reapropiere a fost doar decizia lui Harry, iar Meghan nu ar fi tocmai de acord cu o revenire la situația anterioară, fiind îngrijorată de consecințele pe care o eventuală împăcare le-ar putea aduce, arată Yahoo! News.

Pe 9 iulie 2025, la Royal Over-Seas League din Londra, au avut loc discuții între echipele de comunicare ale celor două părți, considerate de surse din anturaj drept „o spargere a gheții” după o perioadă lungă de răceală.

Meghan Markle nu și-ar dori, de fapt, o reapropiere între soțul și socrul ei

Însă, Kinsey Schofield, specialistă în probleme ale Casei Regale, a declarat pentru The Sun că fosta actriță din „Suits” nu pare să fie de acord cu ideea.

Ea spune că Meghan, în vârstă de 44 de ani, „nu are nicio dorință de a se reconecta cu Familia Regală britanică”.

„Temerile lui Meghan sunt acelea că ar putea fi îndepărtată sau că regele ar avea mai multă influență asupra Prințului Harry decât are ea”, a declarat Schofield.

Ea ar fi îngrijorată că o reconciliere ar putea readuce în prim-plan aceleași presiuni și critici, afectând nu doar pe ea, ci și pe cei doi copii ai cuplului. De asemenea, Meghan Markle ar avea îndoieli privind durabilitatea unei astfel de împăcări, în condițiile în care tensiunile din trecut sunt încă puternice.

În plus, experta a sugerat că aceasta ar putea fi „ultima soluție” a lui Harry să se întoarcă la familia sa. Potrivit acesteia, ducele ar putea considera reuniunea regală ca având „un scop”, pe lângă „salvarea numelui și reputației sale”. El a vorbit despre familia sa în mai multe interviuri, subliniind relația sa cu tatăl, fratele său și cu regretata regină Elisabeta. Dar aceasta este prima dată când publicul asistă la un răspuns pozitiv din partea membrilor familiei regale în ceea ce privește o posibilă împăcare, mai arată sursa citată.

