Cea mai mare greșeală din viața lui Karmen Minune: Cum a fugit de acasă cu Franco, „săgeata” lui Nuțu Cămătaru + Cum s-a terminat „telenovela”

Un adevărat scandal a izbucnit în familia lui Adrian Minune, în urmă cu mai bine de 10 ani! La acea vreme, Karmen Minune s-a îndrăgostit de Franco, un tânăr care era cunoscut drept „săgeata” lui Nuțu Cămătaru. Concurenta de la Asia Express a decis să fugă de acasă cu el, spre disperarea tatălui său. Află, în articol, cum s-a terminat „telenovela”!

În anul 2014, Adrian Minune a trecut prin momente tensionate. Fiica lui a fugit de acasă cu Franco, un tânăr care avea legături cu clanurile interlope. Acesta locuia în Ferentari și provenea dintr-o familie dezbinată. Tatăl său chiar fusese omorât cu o lună înainte de izbucnirea scandalului. O bună perioadă, el a fost unul dintre apropiații lui Nuțu Cămătaru.

„Franco a lucrat pentru Ion Balint și a fost băiatul bun la toate. Dacă trebuia să meargă la recuperări, mergea, dacă era nevoie de el ca șofer, făcea și asta. Se mai ducea și la cumpărături. Frații Cămătaru îl foloseau la ceea ce aveau nevoie. Era un fel de băiat în casă. Nuțu îl aprecia pentru că nu îi ieșea din cuvânt și nu se dădea înlături de la nimic. Făcea tot ceea ce i se spunea”, a declarat un apropiat al tânărului, pentru CANCAN.RO, la acea vreme.

Cum s-a terminat telenovela dintre Karmen Minune și Franco

Karmen și Franco erau împreună deja de doi ani atunci când au decis să fugă împreună. Inițial, celebrul manelist nu a fost de acord cu hotărârea fiicei lui și a încercat cu orice preț să o aducă împreună acasă.

În cele din urmă, văzând dragostea dintre ei, Adrian Minune s-a lăsat convins să le dea o șansă. La un moment dat, celebrul manelist a mărturisit că este dispus să îl accepte pe Franco în familia lor și să le organizeze o nuntă ca în povești.

„Sunt disperat şi sunt plecat la vânătoare. Meseria mea nu are nicio legătură cu supărările mele. Mă bucur că fata mea este întreagă. Mă bucur că sunt fericiţi. E la munte şi pe la cota 1800 e puţină zăpadă. Poate o să se dea cu schiurile şi o să păţească un accident ca băiatul acela de la curse. Dacă mă aude, să facă în aşa fel să îşi sune socrul. Eu îl accept ca ginere dacă vrea să fie cu fata mea, dar problema este cu ce o va ţine. Şi eu am fugit cu mama lui Karmen, dar ea a fugit cu banca”, a declarat Adrian Minune la Un Show Păcătos, în urmă cu aproape 10 ani.

Întreaga telenovelă a luat sfârșit la finalul anului 2014. Deși Adrian Minune îl acceptase pe Franco în familie, relația dintre tânăr și Karmen nu a mai funcționat. Cei doi și-au spus „adio”, iar cântăreața a confirmat separarea.

„Dragii mei, cum unii deja ştiţi, relaţia mea cu Franko s-a încheiat. Am decis să fac anunțul public pentru că astăzi am fost bombardată cu întrebări, telefoane și paparazzi in jurul casei. Cu mulțumiri, Karmen”, a scris fiica lui Adrian Minune, pe Facebook, la acea vreme.

