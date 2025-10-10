Schimbarea RADICALĂ făcută de Bogdan Căplescu, după divorțul de Karmen Simionescu de la Asia Express 2025. Ipostaza rară în care a fost surprins

A trecut un an de la divorțul dintre Karmen Minune și Bogdan Căplescu. Cei doi au ales să meargă pe drumuri diferite, concentrându-se în continuare pe creșterea fetiței lor. Bărbatul pare că și-a schimbat viața după separarea de fiica lui Adrian Minune. Află, în articol, cum s-a afișat recent!

Karmen Simionescu și Bogdan Căplescu s-au căsătorit în anul 2019, iar în același an au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au împreună o fetiță de 6 ani, pe nume Sofia. După 5 ani de când și-au jurat iubire veșnică, povestea de iubire dintre ei a luat sfârșit în toamna lui 2024. Fiica lui Adrian Minune și fostul ei soț au mers mai departe, fără scandal. Viața bărbatului pare că s-a schimbat semnificativ.

Cum s-a schimbat viața lui Bogdan Căplescu, după separarea de Karmen Minune

Bogdan Căplescu, mai puțin cunoscut înainte de căsătoria cu fiica lui Adrian Minune, a continuat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor și după divorțul de Karmen. Totuși, el a devenit mai activ în mediul online.

Recent, fostul soț al concurentei de la Asia Express a împărtășit cu urmăritorii săi faptul că a ajuns pe Muntele Athos. Se pare că, după divorț, Bogdan Căplescu s-a îndreptat către credință și s-a apropiat de Dumnezeu. Bărbatul a mers să se roage în locul sfânt, alături de câțiva prieteni.

Bărbatul a avut grijă să aleagă o ținută potrivită pentru plimbarea pe Muntele Athos. Acesta a purtat o căciulă neagră, cu o cruce roșie inscripționată în partea din față. Bogdan a avut și o pereche de ochelari de soare, la care nu a renunțat nici în momentul rugăciunii.

De asemenea, după separarea de Karmen Minune, sportul a devenit o parte importantă din rutina zilnică a lui Bogdan Căplescu, rezultatele nu au întârziat să apară. Acesta s-a afișat pe rețelele sociale într-o formă de invidiat și cu o energie pozitivă. Mai mult decât atât, pe lângă orele petrecute la sală, fostul ginere al lui Adrian Minune a adoptat și o dietă echilibrată, care l-a ajutat să-și redefinească stilul de viață.

Citește și: La ce vârstă fragedă s-a măritat Karmen Simionescu de la Asia Express. Fiica lui Adi Minune regretă și acum căsătoria