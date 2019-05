Cea mai sexy ispită masculină de la Insula Iubirii, despre femeia care l-a înșelat: ”Karma are un mod de a face lucrurile să se întoarcă”

Cristi, ispita de la ”Insula Iubirii”, a mărturisit că nu a fost ușă de biserică atunci când s-a aflat într-o relație serioasă, iar pentru asta a plătit cu aceeași monedă.

Cristi a povestit că a fost înșelat de femeia iubită, asta după ce la rândul lui și el a călcat strâmb.

„Nu a trebuit să fac ceva anume ca să mă bucur de compania unei femei. Nu vreau să intru în amănunte, dar la finalul sezonului 4 trustul am avut de făcut o alegere, mă trăgea ața spre casă. A existat o domnișoară cu care am fost înainte și la care am ținut foarte mult, dar am lăsat totul în spate atunci când am decis să vin la emisiune. Regret că nu m-am întors și în noul sezon, dar mai mult aș fi regretat dacă nu eram alături de familie. Mereu am fost în gardă atunci când venea vorba despre o relație. Atunci când am iubit am fost și eu foarte insistent pentru a nu pierde femeia iubită. Am înșelat, evident. M-am și maturizat foarte repede, am cunoscut multe femei într-un timp foarte scurt, când eram foarte mic. Am făcut persoane să sufere care nu meritau, poate voluntar, poate involuntar, dar karma are un mod de a face lucrurile să se întoarcă. Mi-am luat-o și eu într-o oarecare măsură. Am învățat să prețuiesc mai mult femeile și să nu mai fac aceleași greșeli din trecut”, a povestit Cristi de la ”Insula Iubirii” la Star Matinal.

Lacrimi la ”Insula Iubirii”. Un cuplu s-a despărțit

Denisa, concurentă la ”Insula Iubirii”, a izbucnit în lacrimi atunci când și-a văzut iubitul sărutându-se cu ispita. S-a despărțit de Adrian, după ce a văzut imaginile cu el și ispita Maria.

Pentru Denisa lucrurile sunt foarte clare, acum, deși inițial a crezut că iubitul ei nu va călca strâmb. „Puteţi sã îi transmiteţi că este un om liber şi poate să facă ce vrea cu viaţa lui. Fără niciun regret. Nu mă așteptam să mă umilească aşa.