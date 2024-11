Cea mai virală soprană și-a deschis sufletul în CANCAN.RO! Românca are lumea la picioare, dar viața i-a întins multe capcane: a fost chiar la un pas de MOARTE! A căzut într-o groapă direct de pe scenă: ”Îmi înghițeam lacrimile și mergeam mai departe!”

Descoperită recent de publicul din România, după colaborarea cu Blasterjaxx, soprana Cristina Antoaneta Păsăroiu nu a avut deloc o viață ușoară. Provine dintr-o familie modestă din București și la 16 ani a luat calea străinătății. Avea 20 de ani când a mâncat pentru prima dată în viața ei la un restaurant și 30 de ani când a mers într-o vacanță. Momentele de cumpănă nu au ocolit-o. A fost de câteva ori la un pas de moarte, chiar pe scenă, în fața publicului, incidente care i-au schimbat radical parcursul carierei. CANCAN.RO a aflat întreaga poveste de viață a celei mai virale soprane românce.

Viața sopranei Cristina Antoaneta Păsăroiu s-a schimbat odată cu lansarea piesei „Now We Are Free”, de pe genericul filmului „Gladiatorul II” și interpretată alături de Blasterjaxx. Celebrul duo olandez este cunoscut mai ales pentru producția de muzică big room house și electro house. Apreciată pe scenele internaționale, numele sopranei nu le era, însă, familiar românilor. Surpriza a fost una uriașă când au aflat că cea mai în vogă piesă a momentului este interpretată de o româncă.

Parcursul artistei nu a fost, însă, deloc unul ușor. Provine dintr-o familie modestă din București, care a susținut-o dintotdeauna moral, dar nu și-a permis să o ajute și financiar. La 16 ani, a plecat să studieze la Geneva. Artista își amintește cu nostalgie drumul lung până în Elveția.

”Pentru examenul de admitere la Conservatorul din Geneva m-a însoțit mama 36 de ore cu autobuzul până în Elveția, pentru că nu exista posibilitatea unui avion. De acolo, mi-am început drumul singură, am învățat făcând greșeli și am fost autodidactă. Nu am avut niciodată un sprijin financiar, doar sprijinul moral al părinților mei, care au crezut în orice nebunie a mea”, a povestit, pentru CANCAN.RO, soprana.

Odată ajunsă în străinătate, ușile nu i s-au deschis deloc ușor, ba dimpotrivă. A fost un drum nou, anevoios, care, însă, a ambiționat-o și mai mult pe româncă.

”Eu am știut doar să studiez și, plecând din România în Elveția și apoi Austria, niște țări care erau foarte diferite de mentalitatea noastră, a trebuit să demonstrez că sunt de zece ori mai bună decât ceilalți. Mi se spunea des că ești din România și ai venit să ne iei locul. Da, pentru că sunt mai bună decât voi”, își amintește Cristina Antoaneta Păsăroiu.

”Prima dată când am ieșit la un restaurant aveam 20 de ani”

Determinarea de a convinge că are potențial ca artistă și că locul ei este pe marile scene ale lumii a fost una uriașă. Aflată singură în străinătate la o vârstă fragedă, a reușit să înfrângă prejudecățile, dar dorul de cei dragi a fost cel mai greu de învins.

”Îmi era foarte dor de părinți, dat fiind faptul că, până la acea vârstă, eu nu ieșisem din casă. Prima dată când am ieșit la un restaurant aveam 20 de ani, iar în prima mea vacanță am fost la 30 de ani. În spatele meu nu a stat nimeni decât Dumnezeu. Am avut dezamăgiri, dar îmi înghițeam lacrimile și mergeam mai departe”, mai spune soprana.

CITEȘTE ȘI: Și-a anulat prezența pe scenă alături de Domingo și… Celebra soprană Alexandra Coman si Mirel Taloș, botez ca în poveşti pentru fiul lor

În cei 20 de ani în care a cântat operă, a urcat pe marile scene ale lumii, dar colaborarea cu Blasterjaxx a însemnat o întorsătură importantă în cariera ei.

”A trebuit să cânt muzică electronică pentru ca lumea să mă cunoască după 20 de ani de făcut operă, ceea ce este un plus la conceptul meu, la proiectul meu AntoNetta. Ăsta a fost și scopul proiectului, să ating sufletele oamenilor simpli, care nu sunt pasionați de operă sau care nu au avut niciodată șansa să meargă la un teatru liric, la un spectacol sau să aibă un bilet la operă”, a adăugat artista.

”M-au lăsat să cad într-o groapă de 2 metri, au uitat să pună salteaua”

Mai multe accidente nefericite, petrecute în fața publicului și care i-au pus viața în pericol, au cântărit mult în această schimbare de macaz pe plan profesional.

”S-a întâmplat ca în teatre din Germania aproape să-mi pierd viața în timpul spectacolelor. Mi-am tăiat o arteră, mi-am rupt piciorul și asta din cauza erorilor tehnice ale oamenilor din spatele scenei care nu sunt responsabili. O dată m-au lăsat să cad într-o groapă de 2 metri, au uitat să pună salteaua în care trebuia să intru. La un alt spectacol, în locul unui scaun de lemn au pus unul de fier și acolo m-am accidentat. Au fost accidente care s-au întâmplat de față cu publicul, cu 2.000 de oameni în sală. Am continuat să cânt așa, cu arterele tăiate și cu sângele care clocotea. Sub adrenalina spectacolului, nu mi-am dat seama ce se întâmplase, am simțit doar căldura sângelui de la picior”, a povestit soprana.

CITEȘTE ȘI: Drama din care s-a născut Felicia Filip, marea soprană a României: „Eu urmam să fiu sacrificată în mod legal”

Cel mai dureros lucru după aceste accidente a fost lipsa de reacție a celor responsabili.

”A doua zi, nu m-a întrebat nimeni cum îmi este sau dacă am nevoie de ceva, să își ia cineva responsabilitatea unui accident produs de erori tehnice din cauza staff-ului din operă. Acolo mi-am spus că nu sunt eu cea care trebuie să trăiască lucrurile astea. Mă retrag din lucrul ăsta și din regiile care nu îmi permit să fiu eu”, a mai spus artista.

”Mulți din noua generație se compromit”

A fost momentul în care Cristian Păsăroiu s-a dedicat mai mult proiectului său de operă electronică. Proiectul a dat roade în scurt timp și i-a adus admiratori din toate colțurile lumii.

”Mulți din noua generație se compromit, pentru că le este frică să nu-și piardă jobul, faima, gloria, un anumit rol, bani. Atunci am reflectat că am muncit mult prea mult pentru a nu fi cea mai bună variantă a mea”, a adăugat artista.

Cristina Păsăroiu face acum naveta între țări. Astăzi o poți găsi în Elveția, unde locuiește în cea mai mare parte a timpului, dar mâine poate fi în Emiratele Arabe Unite sau tot într-o țară europeană. Este o perioadă aglomerată, cu atât mai mult cu cât îl însoțește pe Andrea Bocelli în turneul său aniversar care marchează 30 de ani de carieră. Viața între o țară și alta nu i-a permis să-și întemeieze încă o familie, dar este implicată într-o relație stabilă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.