Ceaiul care previne cancerul și te ajută să slăbești. Rezultatele se văd imediat

Ceaiul verde Matcha a devenit în ultima perioadă foarte căutat. Asta pentru că ajută întregul organism și te ajută să și slăbești. De asemenea, ceaiul matcha previne cancerul.

Matcha, care este un ceai verde sub formă de pudră, este folosit în mod tradițional în ceremonia ceaiului japoneză, Sado. Acesta a căpătat o impresionantă creștere în ultima perioadă, mai ales datorită beneficiilor pentru sănătate și pozele excelente pentru Instagram.

Pudra de matcha este un ceai excepțional datorită beneficiilor sale pentru sănătate, de aceea este important să-i cunoaștem compoziția. Din punct de vedere al nutrienților de bază, ceaiul matcha poate fi considerat o sursă de proteine, vitamina A și fier.

Ce este, de fapt, ceaiul matcha?

Legenda spune că ceaiul matcha, cunoscut sub denumirea de aur verde, era băut de călugării japonezi din cele mai vechi timpuri deoarece îi ajuta să rămână calmi în timpul meditațiilor.

Ceaiul matcha este considerat un super aliment, iar unul dintre beneficiile majore ale consumului acestui produs ţine de o doză extrem de generoasă de antioxidanţi, cu fiecare înghiţitură. Bineînţeles, ca multe alte produse, ceaiul de matcha trebuie consumat cu grijă, întrucât are contraindicaţii şi poate veni la pachet cu efecte secundare.

Acum 5000 de ani, matcha era considerată o simplă frunză. În prezent, însă, a devenit un stil de viaţă pentru mulţi oameni, scrie csid.ro.

Ceaiul care te ajută să slăbești

Ceaiul matcha are un conținut foarte mic de calorii și asta îl face potrivit și pentru persoanele care luptă cu kilogramele in plus, având proprietăți de ardere a grăsimilor cât mai rapide. Clorofila din conținutul ceaiului matcha este un puternic agent de detoxifiere, ajutând la eliminarea substanțelor chimice și a metalelor grele din corp, scrie doc.ro.

Ceaiul matcha previne cancerul

Conform unui studiu realizat pe șoareci a demonstrat că ceaiul de matcha poate diminua dimensiunile tumorilor canceroase.

Pe lângă că previne apariția cancerului, ceaiul matcha previne și diabetul zaharat de tip 2. Acest ceai reușește să îmbunătățească sensibilitatea organismului la insulină şi toleranţa la glucoză.

Matcha nu trebuie consumat în exces

Ceaiul Matcha este considerat sigur, însă nu ar trebui să exagerați. Potrivit NIH (National Institutes of Health), o persoană nu trebuie să depășească cantitatea de 5 căni de ceai verde pe zi, și în cazul ceaiul matcha, numărul este mai mic, deoarece sunt frunze sub formă de pudră. Matcha conține cafeină, ca și ceaiul verde, si despre se știe faptul că un consum ridicat poate provoca reacții adverse, precum insomnie, dureri de cap, diaree sau iritabilitate.

Dacă vă faceți griji în privința consumului de ceai matcha din cauza stării de sănătate, este mai bine să consultați medicul. Consumul de ceai matcha nu este potrivit pentru copii, femeile însărcinate și cele care alăptează. Când consumați pudră de matcha nu uitați că este ceai verde și, prin urmare, și aici se aplică regula „totul cu moderație”.

