Cel mai „dubios” anunţ de cazare, în Costineşti! Cât costă o singură noapte în vila unde se oferă „săpun ca să te faci gigea”

Un anunț de cazare în Costinești a devenit viral pe rețelele de socializare. Gazdele, care așteaptă cu brațele deschise turiștii care doresc să se simtă bine la malul Mării Negre, au construit un text care a atras atât atenția posibililor clienți, cât și reacții. Însă, cât costă o singură noapte în vila unde se oferă „săpun ca să te faci gigea”?

Este luna iunie, motiv pentru care mulți români se gândesc să plece în concediu vara aceasta. Pe pagina de Facebook Costineti.ro a fost postat un anunț care, în scurt timp, a devenit viral.

Gazdele unei vile din stațiunea Costinești au creat un text cu totul aparte, reușind să atragă atât atenția posibililor clienți, cât și reacții din partea utilizatorilor. Mulți ar putea crede că este un anunț „dubios”, însă fiecare rând citit poate stârni amuzament. Iar, o singură noapte costă 80 de lei.

”Dacă vii în Costinești și vrei să și dormi din când în când, sau să îți mai faci și tu un duș poți să te cazezi. E fix în centrul Costineștiului, ca să vezi și tu odată în viață cum e sa stai în centru. Avem dotări excepționale, gen pereți, podea, ușă care se închide, și tavan nemucegăit. Am omorât gândacii și am întors saltelele cu partea care are o singură culoare. Dacă vremea e nasoală sau tu, poți să rămâi la cazare și să adormi plângând la „Insula iubirii” pentru că avem și televizor în fiecare cameră. Sau dacă n-ai somn poți să te uiți pe Instagram la fosta cum o arde pe banii altuia în Dubai, nu în Costinești ca tine și să adormi (tot plângând), pentru că avem WiFi moca.

Începând de la 80 de lei pe noapte, mai avem și alte dotări de neegalat cum ar fi veceu și duș la fiecare cameră. Pentru o experiență de neuitat oferim și hârtia igienică pentru ten delicat, și un săpun cu care să te faci gigea pentru întâlnirea cu tipa aia super care ți-a promis că îți arată ea Costineștiul de noapte dacă plătești tu taxiul.

Dacă vrei să te primim și la anul, nu pleca acasă cu prosopul.

Dacă ești un gurmand select iubitor de cuisine fusion avem și frigider în fiecare cameră unde îți poți depozita în siguranță conservele de pateu și fasole cu afumătură, sau sticla de suc pe care ai umplut-o cu apă de la chiuvetă. Că veni vorba, în mod absolut neașteptat avem și apă caldă, 24 de ore din 24, dacă vrei să îți faci supă la plic, sau să îți speli costumul de baie.

Dacă ți-ai convins prietenii că ieșiți mai ieftin decât cu trenul, dacă pun ei bani de combustibil și tu conduci, avem și parcare interioară.

Dacă reușești să îi mai convingi să ia ei și carnea, că pui tu cărbunii, aici găsiți o terasă cu grătar și masă. Chibriturile și scaunele sunt din partea casei.

Fiecare cameră are și balcon de unde puteți să vă benoclați la priveliștea de vis, sau la cum fac la beție vecinii în timp ce savurați apusul”, scrie în anunț.

Anunțul viral de pe Facebook a stârnit reacții

Evident, se continuă: ”Vorbim și limba română. Pe lângă faptul că avem site pe internet și telefon suntem atât de moderni că poți plăti și cu cardul. Sau dacă ai dat banii pe combustibil, că te-a convins un prieten că ieși mai ieftin așa, acceptăm și vouchere de vacanță, dacă nu te-a convins să i le dai și pe ălea. Caz în care împărțiți patul”.

Evident, în urma anunțului postat pe Facebook au venit și reacții din partea utilizatorilor: ”Nu știu a cui a fost ideea, dar descrierea este maximă! ASTA înseamnă să atragi curiozitatea, să stârnești interes. Promovare pe cinste”, ”De obicei trec peste astfel de postări, dar începutul descrierii mi-a captat atenția. Foarte tare, cine a scris textul, ai făcut descrierea perfectă. 😁😁 Prea tare frate, nu ai cum…. 🤣🤣🤣Bravo! Așa atragi atenția clienților. 👏👏👏”, ”Cel mai tare anunț! Chiar o sa țin minte locația când voi veni în Costinești! Publicitate românească get beget!”.

