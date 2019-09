Până acum, șeicul Khalifa, suveran al emiratului Abu Dhabi, se mândrea cu cea mai luxoasă ambarcațiune, dar inginerii români au construit un ”OZN” plutitor. Cel mai exclusivist super-iaht din lume a fost realizat în România. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini și informații uluitoare. Atenție, filmările cu ”Rev Ocean” îți taie respirația! (CITEȘTE ȘI: CONCURENTA-VEDETĂ DE LA PRO TV E ACUZATĂ CĂ L-A ȘANTAJAT PE MILIONAR CU UN SEX-TAPE)

Din 2013, suveranul emiratului Abu Dhabi, șeicul Khalifa bin Zayed Al Nayan, era deținătorul celui mai mare iaht din lume, "Azzam", o super-ambarcațiune ce are lungimea de 590 de metri.

Președintele federației Emiratelor Arabe Unite e pe cale să piardă supremația în materie de ambarcațiuni de lux și asta pentru că un super-"OZN" plutitor ce măsoară 600 de metri a fost construit în șantierul naval VARD Tulcea din România. Cel mai exclusivist iaht din lume a fost realizat de specialiștii de la noi din țară și a fost botezat "Rev Ocean". Super-ambarcațiunea a luat naștere din dorința omului de afaceri norvegian Kjell Inge Røkke.

O minune a tehnicii

După o perioadă de construcție extinsă și extrem de complicată ce a durat aproximativ 18 luni, echipa REV a lansat la apă super-iahtul ce măsoară 600 de metri.

„Astăzi este o zi deosebit de interesantă, nava noastră de cercetare de ultimă generație a atins un pas important și suntem acum cu un pas mai aproape de realizarea viziunii noastre de salvgardare a oceanului. Așteptăm cu nerăbdare să călătorească REV Ocean în Norvegia și să vedem următoarea etapă de progres către ambițiile noastre de a dezvolta soluții oceanice”, a declarat Nina Jensen, CEO REV Ocean, potrivit forbes.com, imediat după ce ambarcațiunea a fost lansată la apă.

După ce a părăsit șantierul naval din Tulcea, vasul a fost remorcat și va parcurge un drum de aproximativ 35 de zile până în Norvegia …pe Dunăre, în Marea Neagră, prin Strâmtoarea Bosfor din Istanbul, traversând Mediterana, ieșind în jurul Strâmtorii Gibraltar și va ajunge în cele din urmă la șantierul naval VARD din Brattvag, acolo unde urmeză să fie instalate echipamentele tehnice.

Impunătorul iaht poate găzdui 90 de oameni

Potrivit unor site-uri de specialitate, ”REV Ocean” va fi echipat pentru desfășurarea misiunilor care acoperă întregul ecosistem marin. Acesta va fi folosit de oamenii de știință și de inovatori pentru cercetarea orientată către „soluții” care explorează aspecte precum impactul pe care îl au emisiile de CO2 asupra oceanului, poluarea din plastic și pescuitul nesustenabil. REV Ocean va fi un vehicul global inclusiv pentru testarea și proliferarea soluțiilor pentru oceane.

Nava are o lungime de 600 de metri și va avea capacitatea de a găzdui 55 de oameni de știință și 35 de membri ai echipajului. Echipamentele de la bord includ traule, sonare, laboratoare etc. Vasul mai are auditorium și săli de clasă, Moonpool (o mini-platformă de foraj și explorări marine, n.r), AUV (vehicul subacvatic autonom) și submarin, un ROV (vehicul subacvatic operat de la distanță) care poate opera la o adâncime de 6.000 de metri și echipamente avansate de comunicare.

