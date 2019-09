Viorica Dăncilă are ”asul în mânecă” în cazul respingerii Rovanei Plumb! Important e doar să vrea să-l scoată…

Respingerea Rovanei Plumb de către Comisia JURI o pune pe Viorica Dăncilă într-o lumină nefavorabilă. Adversarii politici, cu precădere Klaus Iohannis, n-au ezitat să o ”răstignească” prin declarații publice pentru nominalizarea făcută. Probabil, împins de la spate și de sfătuitorii din interiorul PSD, premierul a mers pe mâna Rovanei Plumb, doar că, până acum, această carte s-a dovedit necâștigătoare. Situația însă nu este pierdută definitiv, întrucât Viorica Dăncilă mai păstrează (și noi credem că este conștientă de acest lucru) încă un ”as în mânecă”.

Norica Nicolai a explicat că, după respingerea Rovanei Plumb, preşedintele Comisiei Europene va cere desemnarea altui candidat și că România nu va pierde portofoliul de la Transporturi. Astfel, Viorica Dăncilă va fi pusă în situația în care va trebui să identifice o altă propunere. Pe cursul firesc al orgoliilor politice, noul candidat ar urma să fie, de asemenea, din interiorul PSD. Numai că o asemenea nominalizare ar însemna un ”act de suicid politic” pentru Viorica Dăncilă. Deja, Dacian Cioloș a declarat că ”România are o problemă serioasă de imagine” și că ”nu ne putem bate joc de o asemenea șansă”.

"Respingerea candidaturii Rovanei Plumb reprezintă…"

Mai mult, fostul premier i-a solicitat lui Klaus Iohannis să intervină în nominalizarea unui nou comisar european, iar președintele a atacat frontal: ”Respingerea candidaturii Rovanei Plumb reprezintă un nou eșec major al guvernării PSD. Acest partid exportă incompetența peste granițele țării prin acțiuni politice repetate, care afectează profund imaginea României. Pentru a nu amplifica prejudiciile aduse deja țării noastre, îi cer imperativ premierului să facă de urgență o nouă nominalizare pentru portofoliul de comisar european doar după acordul Președintelui României și cu avizul Parlamentului”.

Dacă am privi superficial, am putea afirma că ”Universul” politic lucrează împotriva Vioricăi Dăncilă. Numai că premierul poate ieși învingătoare din acest scandal care a escaladat granițele României. Așa cum scriam, președintele PSD are un ”as în mânecă” și, pe de altă parte, șansa de a da o dublă lovitură: atât în interiorul partidului, cât și în exterior. Soluția salvatoare pentru Viorica Dăncilă se numește… Ramona Mănescu! Ați înțeles corect!

Actualul ministru de Externe are o sumedenie de atuuri în favoarea nominalizării la C.E. Pe de o parte, dacă premierul ar promova-o pe Ramona Mănescu în locul Rovanei Plumb și-ar întări poziția de lider al partidului, dând un semnal clar că nu mai ascultă de ”sfătuitorii” care ar putea să o aducă în pragul falimentului politic. Pe de altă parte, ar arăta că nu orgoliile PSD primează pentru ea, ci interesele României. Ramona Mănescu are avantajul că este acceptată și de Klaus Iohannis și astfel ar putea ”împăca” Palatele Cotroceni și Victoria.

Atuul pe care îl are Ramona Mănescu

Mai mult, Ramona Mănescu poate fi o garanție că nu trădează și pentru ”nucleul vechi” al PSD. E suficient să punctăm faptul că, în perioada Guvernării Ponta (sub PSD), ea și-a prezentat demisia din funcția de ministru al Transporturilor ”a doua zi” după ce șeful Executivului i-a solicitat acest lucru. Cu alte cuvinte, nu a ținut cu dinții de scaun și a arătat că are verticalitate, că știe să se respecte ierarhia.

Nu în ultimul rând, experiența de 11 ani în Parlamentul European (pe parcursul celor trei mandate) ar fi încă o ”bilă albă” în fața Comisiei JURI și semn că România se prezintă cu un candidat puternic, serios. Ramona Mănescu are însă, peste toate acestea, atuul că a fost la Bruxelles și membră a Comisiei TRAN (pentru transport și turism), ceea ce înseamnă mai mult decât o recomandare, chiar o garanție.

CV impresionant

Cartea de vizită a ”asului din mâneca” Vioricăi Dăncilă este însă mult mai complexă, iar noi vă lăsăm să lecturați CV-ul Ramonei Mănescu.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Mai 2014 – Iulie 2019

– Membră a Parlamentului European, al treilea mandat

– Membră supleantă a Comisiei pentru transport şi turism (TRAN)

– Membră a Comisiei pentru afaceri externe (AFET)

– Membră supleantă a Comisiei pentru Comerț Internațional (INTA)

– Membră supleantă a Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI)

– Vicepreședinta Delegației pentru relația cu țările Mashreq (DMAS)

– Membră supleantă a Delegației pentru relația cu Peninsula Arabică (DARP)

– Președinta Grupurilor de prietenie din Parlamentul European “UE – Liban”, “UE – Qatar” și “UE – Oman”

August 2013 – Februarie 2014

– Ministru al Transporturilor, Guvernul României

Iulie 2009 – August 2013

– Membră a Parlamentului European, al doilea mandat

– Coordonatoare a Grupului ALDE în Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI)

– Membră a Comisiei pentru Cultură şi Educație (CULT)

– Membră a Comisiei pentru Afaceri sociale şi Ocuparea Forţei de Muncă (EMPL)

– Membră a Delegației pentru relațiile cu Peninsula Arabică (DARP)

– Membră a Delegației pentru relațiile cu Japonia

– Vicepreședintă a Intergrupului Urban din Parlamentul European

– Vicepreședintă a Intergrupului Tineret din Parlamentul European

Decembrie 2007 – Iunie 2009

– Membră a Parlamentului European, primul mandat

– Membră a Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI)

– Membră a Comisiei pentru Cultură şi Educație (CULT)

Mai 2005 – Decembrie 2007

– Vicepreşedintă cu rang de Subsecretar de Stat – Autoritatea Naţională pentru Tineret

Septembrie 2000 – Mai 2005

– Baroul Bucureşti, Cabinet Individual de Avocatură „Ramona Nicole Mănescu”

Ianuarie 2002 – Decembrie 2004

– Expert parlamentar, Camera Deputaţilor – Parlamentul României

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Ianuarie – Decembrie 2006

– Cursuri postuniversitare de specializare, Institutul Diplomatic Român din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Septembrie 2004 – Iulie 2006

– Studii academice postuniversitare, Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti

Martie 2006 – Iunie 2006

– Cursuri postuniversitare de perfecţionare, Academia Nationala de Informaţii – Colegiul Superior de Securitate Naţională

Ianuarie 2005 – Iulie 2005

– Cursuri postuniversitare de perfecţionare, Universitatea Naţională de Apărare – Colegiul Naţional de Apărare

Perioada 1996 – 1999

– 1999, Licenţiat în Ştiinţe Juridice – Lucrare cu tema „Interpretarea Tratatelor Internaţionale”, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

– Limba maternă: Română

– Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Italiană

ACTIVITATE POLITICĂ

– Partidul Național Liberal – Februarie 1990 – Iulie 2017

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

– 1996 – 1997, PNL sector 6 – Președintă a Organizației TNL Sector 6

– 1996 – 2004, Membră a Departamentului de Relații Externe a PNL

– 2001 – 2002, Ofițer Internațional al TNL

– 2002 – 2005, Vicepreședinta TNL

– Raportoare a Comisiei pentru Afaceri Externe a Delegației Reprezentanților Naționali a PNL 2003 – 2005, Vicepreședinta Federației Internaționale a Tineretului Liberal (ILFRY), coordonatoare a organizațiilor de tineret din Europa Centrală și de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Caucazul de Sud

– 2012, Vicepreședinta ALDE Party

PREMII ȘI DISTINCȚII

– Octombrie 2008, Europarlamentarul anului la categoria Educație și Cultură (premiu acordat de revista The Parliament Magazine)

AFILIERE LA ORGANIZAȚII PROFESIONALE

– Școala Româno – Finlandeză, Președintă a Boardului Institutul Liberal I.C. Brătianu – Membră a Consiliului Director

PUBLICAȚII

– The Hybrid Warfare, June 2018, Editura Vizual, ISBN 978-973-587-200-7

– Security and Terrorism, June 2018, Editura Vizual, ISBN 978-973-587-201-4

– European Neighbourhood Policy and Migration, June 2018, Editura Vizual, ISBN 978-973-587-202-1

– Human Rights and International Law; New technologies and Democratic Participation – Vision or Reality; Gender Equality and Empowerment of Women; Advocating Human Rights: Position of Youth in Society; The role of young political leaders in promoting tolerance and respect of Human Rights in Romanian society (www.coe.int/youth)

– Antimondializarea ca alteritate; Consiliul European; Romania to European Union (Revista Cadran Politic)

– NATO Paradox (Revista Lumea)