Bianca Drăgușanu a bifat, precum mai toate vedetele showbiz-ului, litoralul. Un 1 Mai în avans, pentru că marea paranghelie s-a dezlănțuit în weekend-ul premergător. Cu Gabi Bădălău a ajuns blondina acolo, dar a fost ”smulsă” de la brațul lui de reporterul CANCAN.RO, pentru câteva vorbe mai la colț de club. Bianca s-a ”mișcat” bine, nu a evitat nimic. Ba chiar a povestit-o și pe aia, când i s-a despicat fustița.

Baraje nu sunt în calea ”fluviului” Bianca, iar interviul curge în voie. Răspunde pe bandă rulantă, cu zâmbetul pe buze. Despre ținută, accesorii, alcool, cel mai jenant moment, petrecut pe o scenă. Și despre multe altele.

Are cuvântul Bianca Drăgușanu!

Cel mai penibil moment, petrecut pe scenă, la o prezentare

CANCAN.RO: Ce faci, Bianca?

Bianca Drăgușanu: Bine, a doua zi la mare, nu știam că o să rămân și astăzi, dar cum majoritatea prietenilor mei sunt aici, am zis să rămân și eu.

CANCAN.RO: Hai să facem un pic o verificare a ținutei

Bianca Drăgușanu: Niște botine de la Zara, pe care le-am luat astăzi, pentru că eu nu am venit cu bagaj decât pentru o zi, o pereche de pantaloni de la Elisabetta Franchi, sacoul, de la Zara, geanta cred că o știe toată lumea, e varianta aia mai scumpă puțin pentru că are pietricele, și accesoriile…

CANCAN.RO: Putem să facem, așa, un preț total?

Bianca Drăgușanu: Zara e Zara, brandul meu favorit și se știe că produsele sunt accesibile, în schimb ceasul, poșeta și diamantele sunt, să zic, piesele tari ale acestei ținute

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat vreodată ca la un eveniment ceva neprevăzut? Nu știu, să ți se rupă un toc, să ți se desfacă rochia…

Bianca Drăgușanu: Cea mai tare chestie mi s-a întâmplat cu o rochie făcută de mine. Eu fac hainele super-strânse, pentru că vreau să scot în evidență silueta, și prezentam premiile TV Mania acum vreo 10 ani, pe scenă. Și mi s-a rupt rochia în fund, direct aici… Adică s-a rupt, s-a descusut fermoarul și nu știam cum să mă dau jos de pe scenă. Am coborât într-o dungă. A fost destul de haios. Și, de atunci, mi s-a întâmplat de nu știu câte ori să mi se desfacă hainele de pe mine, că oricum le iau mai mici cu două numere câteodată pentru că îmi place să fiu îmbrăcată mai strâns, mai mulat.

Bianca Drăgușanu: ”Mereu sunt șofer, bodyguard, aia care le povestește!”

CANCAN.RO: Cam cât timp aloci pregătirii unei ținute?

Bianca Drăgușanu: Depinde la ce eveniment merg. Dacă e vreo nuntă, vreun botez, mă gândesc din timp ce rochie să-mi fac, dacă este unul cu dress code impus, la fel, mă gândesc cu două săptămâni înainte, gândesc foarte bine ținute. Iar când este un eveniment de genul acesta, club, atunci, pe moment! Astăzi nu prea am avut multe variante decât mall-ul din Constanța.

CANCAN.RO: Se știe, tu nu consumi alcool! Cum te simți în club, printre atâția oameni care consumă?

Bianca Drăgușanu: Eu am o părere foarte proastă despre alcool pentru că are zahăr. Te umflă la față, ți se umflă picioarele, faci coșuri, faci celulită, păi nu e păcat, la câte ore stau eu la sală, la câți bani investesc în mine, pe operații, pe botox… Păi să mă duc și să beau alcool? De ce? Eu pot să mă distrez pe apă plată, cum am stat ieri în picioare patru ore la loft și am analizat foarte funny lumea din jurul meu, care se distra, chiar dacă bea alcool. Dar eu eram, cumva, altfel. Și toată lumea zicea: băi, frate, ești ca un observator, ca un străjer, bea și tu ceva! Am zis: nu pot, nu-mi place!

Nu am băut niciodată în viața mea și nici nu o să beau. Dar mă distrez pe seama prietenilor mei, că de multe ori le povestesc eu ce au făcut. Sunt foarte mândră de mine pentru că nu sunt foarte multe persoane care se distrează în felul meu. O mai iau razna, așa, câteodată, când mănânc o porție de cartofi prăjiți, cum am făcut ieri. Da… Nu mai beau nici Cola 0, beau doar apă.

CANCAN.RO: Ce zici de domnișoarele care pleacă din cluburi pe șapte cărări?

Bianca Drăgușanu: Pentru o femeie nu e frumos. Nici pentru un bărbat nu e prea simpatic, dar fiecare cum și le știe pe ale lui. Eu nu sunt criticul verii. Fiecare știe cum îi stă cel mai bine.

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat să ai grijă de prietenele tale care au consumat alcool?

Bianca Drăgușanu: Mereu am grijă de prietenele mele, mereu sunt șofer, mereu sunt bodyguard și mereu sunt aia care le povestește după, când mă întreabă: dar cum a fost, ce s-a întâmplat? Deci, eu sunt mereu pe poziții, ca să zic așa. Pregătită de orice, dar nu de băutură sau de alte substanțe.

