Cel mai urât câine din lume este Petunia. Cum arată restul câinilor neatrăgători pe care i-a învins

Petunia este cel mai urât câine din lume! Are doi ani, iar trăsăturile ei au fost în topul „cerințelor” din concurs! Cum arată restul câinilor neatrăgători pe care i-a învins metisul de bulldog? Avem descrierea lor cu lux de amănunte!

La Santa Rosa, în nordul Californiei, Petunia, un metis de bulldog în vârstă de doi ani, a fost desemnată vineri seara drept „Cel mai urât câine din lume”.

Această competiție cu tradiție încă din anii 70 atrage anual patrupede cu trăsături neobișnuite, iar Petunia s-a impus cu grație datorită picioarelor sale scurte și groase, ochilor bulbucați și feței pline de riduri.

Stăpâna sa, Shannon Nyman, din Oregon, a fost încântată să primească premiul în valoare de 5.000 de dolari, în aplauzele publicului. Locul doi i-a revenit lui Jinny Lu, un mops de cinci ani cu o limbă strâmbă, care participase și anul trecut, dar fără să câștige. Acum, stăpâna Michelle Grady a putut să plece acasă cu un premiu de 3.000 de dolari.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că pe locul al treilea s-a clasat Poppy, un câine din rasa Chinese Crested, în vârstă de șapte ani, cunoscut pentru pielea sa cu multă suprafață descoperită și cu câteva smocuri de păr alb. Premiul său a fost de 2.000 de dolari.

Petunia va merge la New York alături de stăpâna ei

Pentru a fi desemnați câștigători, câinii au defilat pe scenă în fața unui public entuziast, iar juriul a evaluat aspectul, personalitatea și reacțiile spectatorilor. În plus față de premiul în bani, Petunia și stăpâna ei vor merge la New York pentru a apărea într-o emisiune matinală de la NBC, o onoare pe care anul trecut a primit-o Wild Thang, un pechinez cu o coafură dezordonată și limba atârnândă, consecință a unei boli din copilărie.

Cu atât mai mult, organizatorii au ținut să precizeze că scopul concursului nu a fost să ridiculizeze câinii cu aspect neobișnuit, ci să pună în valoare latura lor afectuoasă și frumoasă. Mulți dintre participanți provin din adăposturi, iar evenimentul promovează adopția animalelor abandonate.

