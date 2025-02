Cele 3 alimente la care Dragoș Pătraru a renunțat pentru a slăbi 30 de kilograme. Mulți români le consumă zilnic

Dragoș Pătraru a reușit să slăbească 30 de kilograme, însă a fost nevoit să își schimbe semnificativ stilul de viață. De-a lungul timpului, a încercat mai multe diete care nu au dat roade. În cele din urmă, s-a apucat de sport și a renunțat la 3 alimente. Mulți români le consumă zilnic, dar realizatorul TV a vorbit despre efectele pe care le pot avea asupra organismului.

Dragoș Pătraru este cunoscut pentru informațiile prețioase pe care le oferă în domeniul sănătății. Jurnalistul are o emisiune în care abordează diferite subiecte controversate. La rândul lui, acesta a trecut prin schimbări importante în ceea ce privește stilul de viață. Realizatorul TV a renunțat la mai multe alimente și a început să facă sport zilnic.

„Știu că orice dietă funcționează, până nu mai funcționează și apoi am înțeles, că am vrut să știu mai mult. (…) Primele 10 kilograme le elimini foarte repede, trebuie să-ți pui doar o ordine în viață. Eu mi-am schimbat toată viziunea despre diete și viață când am stat de vorbă cu un doctor mai bătrân care mi-a spus că amândoi o să murim la aceeași vârstă, diferența o face confortul din ultimii 25 de ani. Atunci când ești tânăr, ești nemuritor și corpul duce oricât și orice. Eu fac sport în fiecare zi, mănânc controlat, știu ce mănânc și cum îmi dozez sportul”, a declarat Dragoș Pătraru în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.