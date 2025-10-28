Acasă » Știri » Cele 3 ZODII care renasc după 15 noiembrie 2025. Intrarea Soarelui în cuadratură cu Uranus aduce schimbări radicale

Cele 3 ZODII care renasc după 15 noiembrie 2025. Intrarea Soarelui în cuadratură cu Uranus aduce schimbări radicale

De: Irina Vlad 28/10/2025 | 18:22
Cele 3 ZODII care renasc după 15 noiembrie 2025. Intrarea Soarelui în cuadratură cu Uranus aduce schimbări radicale
Trei semne zodiacale încep o perioadă norocoasă pe 15 noiembrie 2025. Vor lăsa trecutul în urmă și vor privi cu încredere spre viitor. Totul revine la normal, moment în care vor experimenta cum funcționează energia în ceea ce privește direcția bucuriei și a iubirii. Iată care sunt norocoșii lunii noiembrie

Noiembrie este o lună favorabilă în dragoste și carieră pentru trei zodii. Este vorba despre Taur, Scorpion și Săgetător. Începând cu 15 noiembrie, specialiștii în astrologie promit o perioadă plină de surprize, însă doar cei născuți sub aceste semne zodiacale vor cunoaște fericirea, armonia și abundeța.

Taur

Începând cu 15 noiembrie, o parte din nativii născuți în zodia Taur vor avea parte de mai multe schimbări majore. Vor începe să simtă din plin roadele eforturilor și a muncii depuse până acum. Venus, planeta care îi guvernează, formează un aspect favorabil cu Jupiter, ceea ce înseamnă că există posibilitatea unor câștiguri financiare neașteptate, oferte de colaborare de la superiori sau oportunități de noi afaceri.

Din punct de vedere personal, Taurii își vor găsi echilibrul, vor renunța la legăturile și conexiunile toxice și la tot ceea ce i-a ținut pe loc până acum. Este perioada oportună în care vor avea curajul să se desprindă de trecut, să o ia de la capăt și să își dea frâu liber sentimentelor.

Scorpion

Pentru nativii din zodia Scorpion, luna noiembrie marchează un eveniment astral important. Soarele rămâne în semnul lor până pe 22 noiembrie, iar o parte din acești nativi vor avea determinarea, puterea și conștientizarea de a se reinventa. De asemenea, este un moment favorabil de a renunța la vicii sau la atașamente dăunătoare. Mulți nativi își vor schimba viața, cariera și obiceiurile. Se vor simți mai încrezători, liberi și vor avea curajul necesar pentru a o lua de la zero – acolo unde este cazul.

Începând cu 15 noiembrie, Universul este de partea Scorpionilor, iar speciliștii îi încurajează să profite la maximum de fiecare oportunitate de a descoperi noi pasiuni și de a forma noi conexiuni. Prin urmare, ne putem aștepta la evenimente și situații care anunță surprize și răsturnări de situație.

Săgetător

Săgetătorii sunt răsfățații lunii noiembrie. Începând cu data de 15, astrele aduc vin cu noroc și claritate pentru o parte dintre acești nativi. Guvernat de Jupiter, planeta expansiunii și a abundenței, Săgetătorii sunt adesea considerați cei mai optimiști și entuziasmați dintre toți cei din zodiac, emanând energie pozitivă, gânduri bune și optimism. Urmează o perioadă de expansiune și curaj, în care acești nativi sunt sfătuiți să își asculte intuiția și să își urmeze cele mai ascunse visuri.

15 noiembrie marchează începutul unei etape astrale intense, moment în care o parte dintre Săgetători vor avea ocazia să își rescrie propria poveste, să înceapă un job nou sau să își întâlnească marea dragoste. Urmează o lună plină de revelații, succes și bucurii neașteptate.

 

