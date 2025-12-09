Acasă » Altceva Podcast » Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!

De: Irina Vlad 09/12/2025 | 19:35
Zodiile ghinioniste din luna decembrie/ sursă foto: social media

Pe final de an, în perioada 9-12 decembrie 2025, astrologii vin cu vești bune pentru trei zodii. Urmează o perioadă de resetare, schimbări bruște în viața personală și în relații. De asemenea, tot ceea ce părea stabil până va începe să se destrame. 

În perioada 9-12 decembrie 2025, o parte din nativii născuți în zodia Fecioară, Leu și Balanță vor avea obstacole financiare, tensiuni în familie sau la locul de muncă. Unii dintre nativi se vor confrunta cu dificultăți financiare, motiv pentru care trebuie să fie precauți și să încerce să găsească soluții la problemele lor.

FECIOARĂ

În viața anumitor nativi născuți în zodia Fecioară urmează o perioadă cu multe rupturi. Fie în căsnicie, fie în relațiile de iubire sau prietenie. Pot apărea anumite conflicte în interiorul familiei, iar tensiunea trebuie gestionată pentru a nu exista riscul apariției unor conflicte și mai mari.

Urmează o periodă în care acești nativi vor avea de învățat din propriile lecții karmice, consecințe care se vor arăta abia acum. Tot ceea ce au evitat până acum, fie că este vorba despre anumite conflicte personale, sentimente reprimate sau greșeli, viața îi va aduce cu picioarele pe pământ pe acești nativi.

LEU

În perioada 9-12 decembrie, Leii își vor testa încrederea în sine și puterea interioară. Provocările apar pentru a le evidenția calitățile și capacitatea de a lua decizii rapide, dar și pentru a le aminti că nimic pe lumea asta nu este garantat. O parte dintre acești nativi pot fi puși în fața unor noi provocări și să aibă piedici în îndeplinirea obiectivelor lor.

 

BALANȚĂ

Urmează o perioadă vulnerabilă pentru o parte dintre nativii născuți în zodia Balanță. Își vor da seama că au avut încredere în oamenii greșiți și că și-au ales prieteni nepotriviți. Sunt șanse ca partenerul de viață să vrea un moment de respiro, să își dorească o pauză sau chiar să vrea să rupă orice jurământ de iubire. Astrologii îi sfătuiesc pe acești nativi să rămână calmi și să treacă peste orice obstacol cu dialog, răbdare și înțelegere.

