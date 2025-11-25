Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat

Reducerea stresului și a anxietății nu depinde doar de tehnici precum respirația profundă, meditația sau terapia. Modul în care ne alimentăm joacă un rol esențial în echilibrarea sistemului nervos, iar experții citați de patient.info evidențiază faptul că anumite substanțe nutritive pot sprijini organismul în gestionarea mai eficientă a tensiunii psihice. Incluzând alimente specifice în dieta zilnică, se pot observa îmbunătățiri în starea de spirit, nivelul de energie și capacitatea de relaxare, potrivit CSID

Unul dintre nutrienții-cheie în acest sens este magneziul, un mineral esențial pentru buna funcționare a sistemului nervos. Deficitul de magneziu poate duce la creșterea cortizolului, hormon asociat stresului, ceea ce favorizează stările de iritabilitate și neliniște. Prin urmare, menținerea unor niveluri optime de magneziu este crucială pentru echilibrul emoțional.

Sursele alimentare bogate în magneziu includ spanacul, leguminoasele, semințele, nucile și cerealele integrale. Consumul regulat al acestor alimente contribuie nu doar la relaxarea musculară, dar și la reglarea stării emoționale, oferind organismului un suport natural în fața stresului cotidian.

