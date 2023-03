Femeile care s-au iubit pătimaș cu Dem Rădulescu. Un subiect mereu controversat pentru că viața unui actor este întotdeauna împărțită în două mari acte. Cel personal și cel pe care și-l asumă pe scenă. Ele se întrepătrund, dar ultimul îl aduce în luminile rampei pentru a-l face iubit și, în cele mai multe cazuri, veșnic trăitor în amintirea lumii cucerite de artă și cultură. Cu atât mai mult atunci când vine vorba despre oameni de anvergură, așa cum a fost Dem Rădulescu, vedeta care s-a bucurat de un succes de proporții grație talentului său incontestabil. Orice rol îi venea ca o mănușă. Detașat, viu, plin de culoare și har, Bibanul cucerea publicul instantaneu. La fel cum avea să meargă la inimile a două femei, cărora le-a împărtășit dragostea.

Cine sunt femeile care s-au iubit pătimaș cu Dem Rădulescu

Între Dem și Paula Rădulescu a fost dragoste la prima vedere, un „coup de foudre” așternut pe o durată de 22 de ani. El era cu nouă ani mai în vărstă. Atunci când s-a înfiripat idila, se numea Paula Ortansa Albăstroiu. Era o balerină plină de farmec și foarte talentată. Pe scena teatrului și în schițele comice de la televiziune a ajuns în virtutea hazardului , aceasta având de surmontat neajunsul unei voci atipice. Ascuțită, stridentă, ca de copil.

„Am încercat pentru corpul de ansamblu la Teatrul Constantin Tănase. Am dat concurs. Culmea era că nici măcar nu mai eram la curent cu studiile de balet, pentru că în liceu făcusem mult mai puţin, iar în perioada de dinainte de concurs nu făcusem deloc. Am intrat doar două fete din toate candidatele. Eram foarte subţirică şi aveam un corp deosebit de frumos, meritul lui Dumnezeu şi al părinţilor mei. Aveam o ţinută altfel, personală, pe care am păstrat-o tot timpul, inclusiv în cuplete muzicale”, afirma artista pentru viva.ro. „Norocul meu uriaş a venit mai târziu, când eram căsătorită cu marele actor Dem Rădulescu şi nu mă putea atinge nimeni”, continua Paula.

S-au cunoscut în cel mai banal mod posibil şi cel mai la îndemâna timpurilor respective. „Pe vremea aceea, la Râmnicu Vâlcea, seara se ieşea la plimbare pe bulevard. Şi gaşca din care făceam parte bătea bulevardul, ne întâlneam pe sub castani. Se pare că obiceiul acesta era şi de pe vremea când Dem Rădulescu era de vârsta mea, el fiind mai mare decât mine cu nouă ani. Într-o seară, m-a ochit în timp ce era cu un prieten de-ai lui căruia i-a zis „Cine e fata aia? Aş vrea să o cunosc şi eu. Iar prietenul lui îi spune „Stai că mă duc să o scuz. Aşa se făcea atunci, adică să se scuze că vrea să mă cunoască Bibanu. Iar eu i-am zis că nu vreau să îl cunosc. Ştiam cine este pentru că era deja vedetă, nu aveam cum să nu fi auzit, mai ales că era tot din Vâlcea. Până la urmă m-a convins prietenul lui să îl cunosc. Am făcut cunoştinţă în acea seară, iar după trei luni ne-am căsătorit”, dezvăluia actrița într-un interviu pentru adevărul.ro.

În dizgrația regimului comunist

Paula Rădulescu nu a fost pe placul regimului comunist. Oarecum marginalizată, distribuită în roluri neînsemnate. Șansa ei a fost aceea, repetăm, că era soția marelui actor, după cum avea să mărturisească ori de cîte ori se ivea ocazia: „A fost o conjunctură extrem de nefericită pentru mine, un directorat care nu m-a ajutat deloc, pe vremea lui Dinescu, care era director la noi la teatru. A fost o vreme în care am jucat mult doar în țară, doar la 174, la Savoy. Am făcut însă mult radio, asta nu mi-a luat-o nimeni, am dublat filme, dar nu am fost lăsată să fiu văzută. Motivul? Dizgrația”.

Au fost prieteni, ea l-a ajutat să fie el, în aceeași măsură în care el a ajutat-o să fie ea. „Atât de tare l-am lăsat în pace și l-am înconjurat, nu ne risipeam în petreceri, cum făceau artiștii. Doar ne povesteam cum a fost la teatru”. Dintr-un interviu pentru ego.ro, reiese că Paula Rădulescu a mers și ea peste hotare, deși mult mai târziu. „Chiar nu știu ce s-a întâmplat. La fel și cu rolurile dublate. Am fost și plecată, dar puțin, și nu cât se putea. Dar nici nu m-am zbătut, nu am cerut niciodată nimic, nici măcar o mărire de salariu. Știam că tot va veni ceva. Eu pot face orice. Chiar dacă îmi dai un copil nou-născut sau un papagal”, mărturisea cea care a fost prima soție a lui Dem Rădulescu pentru sursa citată.

Totuși, relația celor doi s-a încheiat. Într-un mod civilizat, amiabil, după mai bine de două decenii. Dem Rădulescu s-a căsătorit apoi cu fosta lui studentă, Adriana Șchiopu, care i-a dăruit și o fiică-Irina. La rândul ei, devenită actriță.

Profesorul și-a dus studenta la altar

A doua poveste de dragoste trăită alături de actrița Adriana Șchiopu a ajuns în fața altarului, în 1984. Din cele relatate de însăși fiica lor, Dem Rădulescu s-ar fi îndrăgostit de mama ei pe vremea când aceasta a venit în București, să-l cunoscă, pentru că voia să dea la Facultatea de Teatru.

Mai exact, conform B1TV, Adriana Șchiopu l-a cucerit pe marele actor de când era pe băncile școlii, la IATC „Ion Luca Caragiale” din București. Actrița cu ochi albaștri l-a făcut pe Dem Rădulescu, care în acel moment era profesor acolo, să se îndrăgostească de ea pentru totdeauna. Între cei doi soți a existat o diferență de 23 de ani, iar acest fapt a atras multe nechibzuite acuze. Totuși, dragostea dintre ei a învins, devenind din ce în ce mai puternică. Rodul iubirii lor s-a numit Irina Rădulescu, tânăra care a preluat talentul părinților în actorie. Când ea a venit pe lume, în 1986, viața cuplului s-a bucurat de o reală binecuvântare. Cu mai mulți ani în urmă, aceasta a vorbit despre cum s-au cunoscut părinții ei, ca și despre durabila lor relație de dragoste.

El a remarcat-o pe Adriana Șchiopu și a ținut-o minte mult timp. Mai mult decât atât, faimosul actor nu a invitat-o imediat în oraș, iar legătura lor amoroasă nu a început atunci când s-au cunoscut, ci după mai mult timp, semn că Dem Rădulescu a avut foarte multă răbdare.

Povestirile fiicei marelui maestru

„Este o poveste foarte frumoasă. Mama avea 18 ani, era la Constanța la liceu şi voia să dea la teatru şi o cunoştinţă îl știa pe actorul Dem Rădulescu de la Bucureşti. S-a dus la Bucureşti mama şi tata avea repetiţie la Teatrul Naţional și a chemat mai mulţi tineri pe care urma să îi asculte în ziua respectivă, după repetiţie. Mama îmi povestea că erau nişte fete machiate, cu fuste. „Eu eram de la malul mării, naturală, cu părul în vânt”. Tata cred că a scanat-o. Fireşte că nu au fost împreună, dar din momentul ăla el întotdeauna a fost prezent. Unde se întorcea ea, era şi el. S-au căsătorit după mai mulţi ani. Dar el era acolo. A văzut-o, a stat în banca lui. Când ne păleşte iubirea, suntem şi răbdători”, a povestit Irina pentru dcnews.ro.

Iar Dem Rădulescu spunea că ea și mama ei, Adriana Șchiopu sunt femeile din viața lui, care îi asigură spatele. „Un copil la fel de minunat ca şi mama ei. Ele îmi asigură spatele. Nu ai spate nu faci nimic în viaţă!”.

După plecarea la cele veșnice a lui Dem Rădulescu, în septembrie 2000, la 68 de ani, în urma unui infarct, soția lui s-a luptat în justiție pentru drepturile de imagine: „La câteva luni de la moarte, ne-am pomenit cu reclame făcute cu imaginea lui pentru diverse lucruri. Am avut patru ani de procese pe care le-am câștigat”, scrie kanald.ro.