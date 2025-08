Cele două ispite de la Insula Iubirii care au petrecut seara împreună! Și-au dat întâlnire la restaurant

Două ispite îndrăgite de la Insula Iubirii au petrecut seara împreună! S-au întâlnit la un restaurant și bineînțeles că au imortalizat momentul! Fanii emisiunii nu se așteptau! Iată despre cine este vorba!

Surpriză pentru fanii emisiunii Insula Iubirii! Două ispite din sezonul 9, Mattia și Andrușca, au petrecut timp împreună la un restaurant. Chiar dacă în cadrul show-ului nu au avut ocazia să se împrietenească, pare că după încheierea filmărilor, cei doi au păstrat legătura.

Totul a ieșit la iveală după ce Mattia s-a filmat alături de Andrușca și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Cei doi sunt bine dispuși unul în compania celuilalt. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că ispita masculină i-a invitat pe fanii emisiunii să vizioneze împreună una dintre ediții.

Mattia: Vă așteptăm să ne uităm la emisiune!

Andrușca: Am crezut că faci poză!

Mattia: Nu, e video!

Mattia și Andrușca nu sunt singurele ispite care au ținut legătura după închierea filmărilor Insula Iubirii. Spunem asta pentru că Amelia și George, cunoscut drept Jaguarul, au format un cuplu. Povestea lor de iubire nu a durat prea mult, iar cântăreața este singură în prezent.

Fanii emisiunii nici nu se gândeau că Amelia trebuia să fie concurentă, nu ispită. Tânăra plănuise să meargă în emisiune alături de fostul ei partener, însă relația lor s-a sfârșit și a ales să participe cu rolul de „tentație”. Artista a recunoscut că a suferit mult!

„Sunt singură, dar pot să zic că am pe cineva, un copil, mă refer la motanul meu, e singurul mascul la ora actuală din viața mea. Sunt fraieră în relații, asta pot să spun, pun foarte mult suflet, mă atașez foarte repede. Am avut de tras din cauza asta, am suferit foarte mult și nu doar în relațiile de amor. Am suferit și în relațiile de prietenie, că am fost mereu eu aia bună și tocmai de asta încerc să fiu un pic mai selectivă. În principiu, eu trebuia să merg la Insula iubirii cu fostul meu iubit, doar că s-a întâmplat să ne despărțim așa că am ajuns ispită. Ne-am despărțit în luna noiembrie, anul trecut, fix cu câteva luni înainte de Insulă. Ne-am despărțit pentru că nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Mi-am dorit foarte mult respect în relația noastră și nu a existat”, a declarat Amelia, potrivit fanatik.ro.