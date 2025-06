Cele mai sigure investiții pentru români în 2025, în caz de criză financiară | Alexandru Chirilă, la „ALTCEVA cu Adrian Artene”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una captivantă, în care rolul de invitat l-a avut Alexandru Chirilă, specialist în business și finanțe. În cadrul podcast-ului acesta a vorbit, printre altele, și despre contextul economic actual din România, despre criza financiară ce se anunță, dar a dat și sfaturi utile despre investiții. În ce putem să ne investim banii pentru a avea un randament garantat și un grad scăzut de risc?

Sâmbătă, 7 iunie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului. De această dată, invitatul lui Adrian Artene a fost Alexandru Chirilă, unul dintre cei mai importanți români în poziția de CEO din România zilelor noastre. Specialistul în business și finanțe a vorbit despre contextul nu prea roz în care se află România și a dat câteva sfaturi pentru cei care vor să realizeze investiții sigure.

Așa cum spuneam, cea mai nouă ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Alexandru Chirilă. Pe lângă contextul financiar instabil și criza economică prefigurată la orizont, specialistul în finanțe a vorbit și despre investițiile sigure pe care le pot face românii în această perioadă.

Potrivit specialistului, cele mai sigure investiții, mai ales pentru cei cu buget limitat și care nu vor să își asume foarte mari riscuri, sunt în obligațiuni.

„În cazul în care m-a lovit așa preocuparea vis-a-vis de pensie și am deja fonduri de urgență și niște economii, alea vor fi considerate a fi resurse inițiale. Ar trebui ca cei care ne urmăresc să privească toată această construcție ca fiind un romb. În partea dreaptă avem obiectivul, în partea stingă avem resursele inițiale, în partea de sus avem apetitul la risc sau randamentul și în partea de jos avem timpul.

Mai există și aici, astea sunt așa ca niște frânghii a unui păpușar și începem să lucrăm cu ele. Acum, resursele inițiale o să trebuiască să fie investite. Pentru a ajunge la obiectiv, pentru a ne bucura de puterea dobânzii compuse. În ce investim e ultima întrebare la care răspundem. În primă fază, care e apetitul la risc? Scăzut.

Ok, scăzut înseamnă obligațiuni. Cât pot obține randament din obligațiuni? Ultimele emisiuni, tezaur, 8%. Deci asta înseamnă că cu un randament, cu un apetit la risc scăzut, cu un randament de 8%, mă îndrept spre obiectiv. Cu un calculator de dobândă compusă pe care îl găsesc pe Google, rezultă timpul în care ajung acolo. E posibil că, având resursele actuale, cu randamentul ăsta, să nu ajung la obiectiv la 65 de ani, dar să ajung la 85 de ani.

În cazul ăsta am niște elemente prin care să scurtez timpul. Practic eu ce fac? Încep să apăs pedala de accelerație. Și pedala de accelerație unde o apăs? Resurse inițiale nu am mai multe. Ok. Dar pot crește riscul sau pot aloca resurse pe drum. Adică din veniturile și cheltuielile mele lunare economisesc. Asta înseamnă că am resursele inițiale, dar apoi lunar, trimestrial, mai pot disloca niște resurse. Care de fapt ce vor face? Vor crește bulgărele meu. Și scurtează timpul. Asta pentru a nu umbla la risc.

Există și varianta să lucrez și la a disloca resurse suplimentare lunar, trimestrial, dar și să cresc riscul. Dar în momentul în care cresc riscul, trebuie să fac lucrul ăsta având competențe, înțelegând lucruri, știind să deschid un cont la o casă de brokeraj, să știu să cumpăr un ETF, să știu să cumpăr o acțiune. Deci vorbim deja despre niște lucruri mai sofisticate. Bineînțeles că avem obiectiv, resurse, resurse dislocate ulterior, risc și timp. Abia pe urmă după ce ecuația asta este pusă corect în ordine și o accept și zic da e ok, abia apoi vine întrebarea care este strategia, în ce investesc concret pentru a obține randamentele astea”, a declarat Alexandru Chirilă.