Cum investești bani la bursă, titluri de stat sau crypto. Expertul Alexandru Chirilă explică cei mai importanți pași la ALTCEVA cu Adrian Artene

Alexandru Chirilă, unul dintre cei mai puternici și influenți speciliști CEO din România – specialist în business și finațe, este invitatul special în cel mai nou episod al podcastului Altceva cu Adrian Artene, care a avut premiera sâmbătă, 7 iunie 2025, pe canalul oficial de Youtube.

Printre altele, expertul în finațe a vorbit despre investițiile pe care românii le pot face la bursă, acțiuni sau titluri de stat. Iată care sunt cele mai bune acțiuni, de unde le poți cumpăra, cum să le alegi, dar și ceea ce trebuie să ții cont înainte de a face investiții profitabile și care sunt cele mai potrivite instrumente financiare.

Ce fond de urgență financiar trebuie să ai în casă, în funcție de jobul tău. Alexandru Chirilă, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

ADRIAN ARTENE: În ce investesc și mai vreau un răspuns, mai caut un răspuns, dacă sunt dispus să cresc riscul, ce soluții ar exista pentru a fi totuși la adăpost? A nu investi pe o piață total nesigură, unde merg către 25% randament, 30% randament, o piață înșelătoare. E adevărat, sunt tentante aceste soluții, dar sunt atât de riscante încât am credința că până la capătul drumului nu îți vei atinge obiectivul. Și atunci caut aceste două răspunsuri de la tine, să vedem cum ne putem urma pe acest traseu, obiectivul și la final să trecem linia de sosire.

ALEXANDRU CHIRILĂ: E clar că în ciclul actual obligațiunile cu un cupon de 8% sunt grozave. La un moment dat ele nu vor mai fi. Se pot cumpăra deja de pe ghisheul.ro, se pot cumpăra de la poștă, se pot cumpăra de pe platformele caselor de brocheraj autorizate de ASF.

Deci există deja accesibilitate maximă către aceste instrumente financiare. Practic noi credităm statul român, statul român își acoperă deficitul. Pe parcursul fiecărui an primesc un cupon 7-8% neimpozabil, ceea ce e grozav.

La un moment dat ele nu vor mai exista. Următoarea variantă ca risc și siguranță sunt obligațiunile corporative. Practic vorbim despre companii care caută finanțare din partea investitorilor, vin cu diverse oferte și cu diverse garanții. De exemplu eu am cumpărat obligațiuni la ”Șureanu”, care este hotel și pârtie, cu un yield to maturity de 11,5%. Asta înseamnă că dacă păstrez obligațiunea de la data achiziției până la data scadentă, randamentul meu anual va fi de 11,52%. Obligațiunea respectivă era garantată de către emitent cu hotelul Șureanu.

Deci asta înseamnă că dacă firma va ajunge să aibă ceva probleme la un moment dat, ei pentru a-mi da mie bani înapoi, eu ca și creditor pot să valorific bunul respectiv. O să-i pun să vândă hotelul și să-mi dea mie bani înapoi. Deci obligațiunile corporative reprezintă un al doilea pas, o a doua variantă simplă de accesat cu niște cupoane interesante, cupoane de 8-10%.

ADRIAN ARTENE: Unde identificăm aceste obligațiuni?

ALEXANDRU CHIRILĂ: Aici ai deja muncă. Aici vorbim despre research. Există platforme de research premium cum este Bloomberg, investing.com, finviz, finchat.io. Sunt niște tool-uri pe care un investitor le poate accesa unde își face research-ul.

Deci aici vorbim despre o alternativă investițională care necesită cunoștințe. Dacă vreau ceva mai simplu, există niște instrumente financiare, ETF-urile, care sunt niște coșuri de acțiuni, niște companii publice, pe care le cumpără un administrator. Un administrator a creat un coș de companii și tu cumperi unități de fond.

Niște fonduri mutuale, dar care se tranzacționează activ în piață. O alternativă nu la fel de sigură, pentru că deja vorbim despre investiții în acțiuni, este reprezentată de companii mari plătitoare de dividende. Eu folosesc o strategie aici.

Urmăresc companiile mega cap, adică cele mai mari companii publice din lumea asta cu o capitalizare de peste 200 miliarde de dolari, care nu și-au scăzut niciodată dividendul în ultimii 10 ani de zile. Ce înseamnă asta?

Este o companie care este matură, mare, vorbim despre Coca-Cola, Pepsi, Johnson & Johnson, Exxon Mobil și așa mai departe, care au niște servicii pe care cu toții le cunoaștem, niște servicii s-au produse și mai departe aceste companii nu și-au scăzut niciodată dividendul în ultimii 10 ani. Asta înseamnă că vorbim despre un management competent și o afacere stabilă, care îmi plătește dividend.

În general în Statele Unite se plătesc trimestrial sau semestrial. Deja vorbim despre trei alternative prin care vorbim despre randament mediu de 8, 10, 12% anual și cam astea sunt bazele unui investitor needucat.

Cum se pot cumpăra acțiuni la o firmă

În continuare, Alexandru Chirilă a oferit câteva detalii despre locul unde se găsesc listate aceste companii, dar și cum se pot cumpăra acțiuni.

ADRIAN ARTENE: Și aceste companii unde sunt listate? Dacă vreau mâine dimineața să cumpăr acțiuni, cum le cumpăr?

ALEXANDRU CHIRILĂ: Cont la o casă de brocheraj există nenumărate, Tradeville, Goldring, XTB, Etoro, sunt multe. Pur și simplu am deschis contul, am trecut procesul de onboarding, am alimentat contul din contul bancar în contul casei de brocheraj.

În contul casei de brocheraj găsesc ticker-ul sau numele companiei. Apple, ce vreau să cumpăr, Coca-Cola și așa mai departe. Și mai departe am apăsat click pe cumpăr, am scris câte acțiuni vreau să cumpăr, le-am cumpărat, le am în portofoliu.

