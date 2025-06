Planul financiar care te scapă de faliment! Alexandru Chirilă, dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

Alexandru Chirilă oferă românilor un plan concret de evitare a falimentului personal și de pregătire financiară pentru pensie, într-o ediție specială a podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Pe fondul unei tensiuni economice tot mai evidente, Alexandru Chirilă – unul dintre cei mai respectați CEO din România – a fost invitat în cel mai recent episod al podcastului „Altceva cu Adrian Artene”, lansat sâmbătă, 7 iunie 2025. Într-un climat în care tot mai mulți români simt nevoia unui ghid clar pentru a-și gestiona mai eficient resursele financiare, intervenția sa vine ca un răspuns necesar și bine documentat la întrebarea: cum ne protejăm viitorul financiar?

Discuția a gravitat în jurul planificării pe termen lung, a economisirii constante și a investirii inteligente – teme tot mai prezente în spațiul public, în contextul incertitudinii economice globale. Chirilă a propus o strategie simplă, dar riguros aplicată, care poate transforma preocuparea pentru pensie dintr-o temere abstractă într-un plan tangibil, guvernat de reguli clare și obiective financiare bine definite.

Pornind de la realitatea amânării constante a deciziilor importante, invitatul a accentuat nevoia urgentă de conștientizare și acțiune. Indiferent de vârstă, momentul optim pentru începerea unei strategii financiare este „acum”. Potrivit viziunii sale, orice plan sănătos ar trebui să înceapă cu stabilirea unui obiectiv clar pentru perioada post-activă – fie că este vorba de o viață liniștită în străinătate sau de un trai confortabil în țară.

Pentru a-și atinge propriul obiectiv de independență financiară la vârsta standard de pensionare, Chirilă a aplicat o metodologie cu pași concreți: a început prin a investi o sumă inițială, a economisit lunar o parte din venit și a direcționat constant fondurile către un portofoliu personalizat de investiții. Accentul a fost pus pe diversificare: investiții în piețe emergente și dezvoltate, prin instrumente financiare precum ETF-uri, acțiuni și obligațiuni, toate administrate cu prudență și viziune pe termen lung.

Adrian Artene: Vorbeai tu de plan. Vreau să stabilim un plan. Nu ne vom ridica de la această masă până nu stabilim un plan cum să ne salvăm. Ce să facem? Pentru că, într-adevăr, faptul că vom ieși la pensie peste 20-30 de ani, ni se pare o eternitate. Întotdeauna amânăm momentul când să facem un plan și spunem am vreme, am vreme, am vreme. De la an la an noi ne amăgim crezând că avem vreme. Dar vremea… Observăm că se scurtează. Timpul s-a comprimat. Din ce în ce mai repede ne apropiem de momentul când va trebui să supraviețuim.

Alexandru Chirilă: Eu am 35 de ani și preocuparea vizavi de pensie m-a lovit când am trecut de 30 de ani și despre plan, cred că în primul rând cel mai important lucru în realizarea planului este să știm unde vrem să ajungem. Pentru mine, la vârsta pensionării, la cei 65 de ani pe care îi avem așa ca standard, îmi doresc foarte mult să trăiesc o viață lipsită de griji. Trăită după valorile mele, sunt un om curios, îmi plac lucrurile de calitate, sunt îndrăgostit de Spania, de cultura lor.

Îmi doresc foarte mult să trăiesc într-un astfel de context. Și după calculele mele, pentru a ajunge să trăiești într-un astfel de context, voi avea nevoie de o avere netă lichidă în jur de 3,54 milioane de euro. Acum, pentru a ajunge acolo, a existat un plan. Și planul spune așa, de la 32 de ani de când am pus în practică planul, am investit la momentul respectiv 20.000 de euro. Apoi, lună de lună, venituri minus cheltuieli, egal economii, iar 1000 de euro sunt direcționați în propriul meu fond de pensie pe care îl administrez. În această pușculiță? În această pușculiță. Mai departe, banii ăștia sunt investiți lună de lună în instrumente în care replicăm structura indicelui BED, România, obligațiuni de stat și obligațiuni corporate în România, Statele Unite și internațional în general Asia, India, Brazilia. Totul prin ETF-uri, acțiuni și obligațiuni. Practic principiul este de a investi diversificat teritorial în mai multe teritorii, în mai multe tipuri de piețe de la frontieră emergente, piețe dezvoltate și mai multe tipuri de instrumente financiare, adică ETF-uri, acțiuni și obligațiuni. Iar planul este de a fi disciplinat pe parcursul celor 30 de ani, de a economisi lunar și de a direcționa banii. Nu caut să fac artificii de a căuta investiții cu randamente de 1000%, de 100%, nimic de genul ăsta. Atâta timp cât toată strategia mea va obține 10% randament anual, Eu îmi voi atinge obiectivul. Aici vorbim despre a opta putere a lumii, care se numește puterea dobânzii compuse.