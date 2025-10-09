Cele mai virale reacții despre ”nunta de 40 de zile”, care a înnebunit internetul: ”Până se termină nunta asta, o fac și eu pe a mea”

O căsătorie aparent normală a înnebunit internetul, fiind numită „nunta de 40 de zile”! Acaparați de numeroasele filmări de la evenimentul fastuos, care circulă în mediul online, internauții au umplut secțiunile de comentarii cu ironii legate de faptul că petrecerea nu se mai termină. În timp ce unii oameni spun că nuntașii se vor distra până în decembrie, alții cred că merită să se transforme într-un serial pe Netflix. Vezi, în articol, care sunt cele mai amuzante glume!

Raihold, cântărețul care a devenit viral după ce i-a atras atenția unei femei că dansa prea aproape de el în timp ce cânta melodia „Anaconda”, a întreținut atmosfera, alături de formația sa, la o nuntă în localitatea Bălteni. Manelistul a împărtășit mai multe filmulețe de la eveniment, însă nu se aștepta ca totul să ia o asemenea amploare.

Cele mai amuzante glume despre „nunta de 40 de zile”

În ultima perioadă, internauții au dat peste mai multe filmulețe pe TikTok de la o nuntă care a avut loc în Bâlteni. Ținând cont că videoclipurile au fost postate și la zile bună după terminarea evenimentului, nu a durat mult până când acesta a devenit subiectul principal în mediul online.

Mai mult decât atât, petrecerea a primit și un nume – „nunta de 40 de zile”. Oamenii au început să facă glume savuroase legate de faptul că acest eveniment pare să nu se mai termine. Ironiile au făcut înconjurul internetului.

„Bă vere, dar la voi nu plouă?”/ „De două luni o urmăresc”/ „Mai ține mult? În ce an se termină nunta asta? Ca să știm”/ „Nu cred că se termină anul ăsta nunta”/ „Bravo, tată, țineți-o până în decembrie”/ „Mai ține nunta că vin și eu?”/ „Până se termină nunta, începe botezul”/ „Episodul 957, nunta încă există”/ „Ce mari au crescut copiii, de parcă ieri a început nunta… Ce mai trece timpul”/ „Într-o lună jumătate se termină, promit”/ „Uite, bă, e sezon nou din nunta la Bălteni! Gata, opriți Netflix și HBO că nu mai avem nevoie”/ „Legenda spune că nunta asta ține 100 de ani”/ „Cei mai fericiți oameni. Bravo lor!”/ „Gata, mai e foarte puțin și se termină nunta”, au fost o parte din comentariile de pe TikTok.

Unii internauți au precizat că această nuntă ar putea întrece Dallas sau Tânăr și neliniștit, două dintre cele mai lungi seriale difuzate în România. Totodată, au fost comentați atât muzicanții, cât și invitații. Oamenii au fost atenți la toate „personajele” noi care apar în filmulețe și nu au ratat nimic.

„Până se termină nunta asta, o fac și eu pe a mea”/ „Tânăr și neliniștit e nimic pe lângă nunta asta”/ „Nici măcar AI nu poate face așa ceva”/ „În ce episod vine frigiderul?”/ „Câte se întâmplă într-un minut?”/ „E vina mea că plătesc internetul”/ „Doar în România se poate așa ceva”/ „Nuntă all inclusive, în clipul următor pun și țiglele pe casă”/ „Am trecut eu azi pe la Bălteni, încă montau la mobilă”/ „Până se termină nunta asta se mobilează și casa”/ „TikTok premium”/ „Bălteni e nr. 1 la nunți”/ „Se ține nunta asta pe 7 fusuri orare”/ „Cea mai lungă nuntă din istoria României”/ „Băi, frate, o să vină Netflix… 8 sezoane și încă se mai filmează”/ „Cea mai lungă nuntă, bravo!”/ „Bravo, tată, ați dat cu prelungire”/ „Nu mai ține mult că i-a luat somnul și pe muzicanți”/ „Ține nunta asta până în decembrie”/ „Cu așa nuntă nici anul nu se grăbește”/ „Nunta asta nu se termină până nu vine apocalipsa”/ „Server de GTA”/ „Până la anul avem ce vedea”/ „Vom întrece chiar și Dallas”/ „Ce sezon e, vărule?”/ „53 august”/ „Facem bradul și oamenii ăștia nu termină nunta”/ „Personaje noi în a 45-a zi de nuntă”/ „Vin din 2035, încă nu s-a terminat nunta”, au mai glumit internauții.

