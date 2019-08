Au trecut opt ani de când fiica ei, Mălina Olinescu, a murit după ce s-a aruncat de la etaj, dar celebra cântăreață Doina Spătaru nu și-a revenit nici acum. Pentru Doina Spătaru, moartea Mălinei a fost o lovitură cu atât mai dureroasă cu cât, în urmă cu 30 de ani, fostul ei soţ, actorul Boris Olinescu, a murit după ce a căzut, de asemenea, de la etaj, după unii – 6, după alţii – 10. În afară de aceste amintiri îngrozitoare, care nu-i dau pace, surse din anturajul artistei au mărturisit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, că Doina Spătaru ar avea și alte probleme personale, care o macină.

Apropiații artistei susțin că aceasta nu s-ar mai înțelege bine cu cealaltă fată a ei, Codruța, mai mare decât Mălina cu un an. Se pare că la baza neînțelegerilor ar fi mai multe reproșuri ale femeii către mama sa, dar și anumite probleme cu niște moșteniri, pe care Codruța le-ar revendica.

Supărări peste supărări

Mai mult decât atât, Doina Spătaru s-a trezit, la peste 70 de ani, cu imaginea “șifonată” prin mass-media, fiind acuzată că ar fi avut, ani buni, o relație extraconjugală cu alt artist, Petre Geambașu, colegul ei de scenă. Acuzațiile le-au fost aduse amândurora, ei și lui Petre, chiar de fiul celui din urmă, Călin.

De câțiva ani, acesta a început să își expună în public supărările legate de neînțelegerile din familia sa, dar și să caute justificări pentru sinuciderea Mălinei Olinescu. Călin era foarte apropiat de Mălina și chiar a spus, la un moment dat, că, dată fiind relația foarte apropiată a Doinei cu tatăl lui, Petre, ar fi fost posibil ca Mălina să fi fost sora sa vitregă.

S-a refugiat în biserică

În afară de aceste supărări, Doina Spătaru s-ar confrunta și cu alte probleme de sănătate. Apropiații vedetei au declarat că Doina Spătaru ar suferi de depresie și ar refuza să iasă în public, să se justifice în vreun fel. "Se retrage deseori la biserica de lângă casă, unde se roagă ore în șir, plângând!", au mai precizat sursele citate.

Mălina Olinescu a murit la 37 de ani

Mălina Olinescu s-a născut la data de 29 ianuarie 1974 și provenea dintr-o famile de artiști, mama, Doina Spătaru, cântăreață consacrată și rudă cu solistul Dan Spătaru, iar tatăl, Boris Olinescu, un actor apreciat în anii 1960. Mălina a iubit muzica și a început să cânte încă de la vârsta de cinci ani. A devenit cunoscută la nivel național mai ales grație emisiunii de mare succes „Școala Vedetelor".

Mălina Olinescu a murit la vârsta de 37 de ani. S-a sinucis, aruncându-se de la etajul șase al blocului în care locuia, în zona Gării de Nord din București. Călin Geambașu, bun prieten al artistei, a declarat că aceasta s-ar fi sinucis după despărțirea de iubitul ei, Sebastian Truță. A fost înhumată la Cimitirul Sfânta Vineri.

