Celebrul Banksy a fost în sfărşit demascat? Ancheta Reuters susţine că a descoperit cine este de fapt artistul englez

Jurnaliștii Reuters susțin că au identificat în sfârșit identitatea reală a lui Banksy, artistul anonim care a dominat scena artei stradale britanice prin lucrări cu mesaj politic.

Într-o investigație amplă, intitulată „În căutarea lui Banksy”, reporterii Simon Gardner, James Pearson și Blake Morrison descriu un demers complex ce a inclus deplasări în Ucraina, analiza unor dispute publice și consultarea unor documente judiciare vechi.

Conform G4Media, ancheta arată că Banksy, originar din Bristol, nu ar fi Robert Del Naja, solistul Massive Attack, așa cum s-a speculat ani la rând. Deși Del Naja se afla și el în Ucraina în 2022, jurnaliștii afirmă că un alt bărbat, prezent în aceeași perioadă, ar fi adevăratul artist.

Potrivit anchetei, identitatea reală a lui Banksy ar fi Robin Gunningham, despre care Reuters susține că și-a schimbat numele în David Jones.

Publicația prezintă o serie de argumente care susțin această concluzie, inclusiv un raport din 2008 al The Mail on Sunday, care îl indica pe Gunningham drept Banksy. Avocatul artistului, Mark Stephens, a transmis Reuters că clientul său „nu acceptă că multe dintre detaliile conținute în anchetă sunt corecte”.

De asemenea, acesta a avertizat că publicarea investigației „ar încălca intimitatea artistului, ar interfera cu arta sa și l-ar pune în pericol”, adăugând că „lucrul anonim sau sub un pseudonim servește interese sociale vitale. Protejează libertatea de exprimare permițând creatorilor să spună adevărul puterii fără teama de represalii, cenzură sau persecuție.”

Reuters afirmă că a decis să publice materialul deoarece „publicul are un interes profund în înțelegerea identității și carierei unei figuri cu influența sa profundă și durabilă asupra culturii, industriei artistice și discursului politic internațional.”

Printre cele mai cunoscute lucrări ale lui Banksy se numără „Fata cu balon”, care s-a autodistrus imediat după vânzarea la licitație, moment viral ce a dus la o tranzacție de 25 de milioane de dolari pentru noua versiune, „Dragostea este în coșul de gunoi”. De asemenea, Reuters notează că un bărbat asemănător lui Gunningham ar fi fost prezent la Sotheby’s Londra în timpul incidentului, observând reacția publicului.

Ultima lucrare majoră atribuită lui Banksy a apărut în septembrie anul trecut și înfățișa un judecător lovind cu ciocanul un protestatar neînarmat. Intitulată „Curțile Regale de Justiție”, opera a fost interpretată ca o critică la adresa măsurilor legale împotriva protestelor pro-palestina din Anglia și a fost îndepărtată rapid.

Unii dintre apropiații artistului au declarat pentru Reuters că Banksy ar ocoli legea în mod nedrept, având în vedere că graffiti-ul este ilegal în Regatul Unit atunci când este realizat fără permisiunea proprietarului.

