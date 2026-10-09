Celine Dion a căzut pe scenă, în timpul unui concert la Paris. Cum a reacționat artista în fața spectatorilor

Celine Dion a căzut pe scenă, în timpul unui concert la Paris. Cum a reacționat artista în fața spectatorilor
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Sursa foto: Profimedia
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Celine Dion a trecut printr-un moment neașteptat în timpul unuia dintre concertele susținute la Paris, după revenirea sa pe scenă. Artista canadiană, în vârstă de 58 de ani, a alunecat și a căzut în fața spectatorilor, însă a reușit să se ridice imediat și să continue spectacolul.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 7 octombrie, la Plenitude Arena din Nanterre, o suburbie a Parisului, unde Celine Dion susține o serie de concerte care marchează revenirea sa după o pauză de șase ani, relatează People.

Momentul a fost surprins de un spectator și distribuit pe rețelele sociale.

Celine Dion a căzut în timp ce cânta

Artista interpreta piesa „Dans un autre monde”, lansată în 1998, și se deplasa energic pe scenă când unul dintre tocuri pare să i se fi agățat în partea de jos a pantalonilor.

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Celine Dion și-a pierdut echilibrul și a căzut pe o parte, însă s-a ridicat după numai câteva secunde.

Imaginile arată cum artista le-a făcut spectatorilor semnul cu degetul mare ridicat, pentru a-i asigura că este bine, după care și-a continuat interpretarea. Potrivit presei, artista nu s-a rănit în urma incidentului, iar concertul nu a fost întrerupt.

Artista a uitat versurile unei melodii, iar publicul i-a sărit în ajutor

În aceeași seară, Celine Dion a avut parte de un alt moment neașteptat, de această dată în timpul interpretării piesei „Pour que tu m’aimes encore”, lansată în 1995.

După ce și-a schimbat ținuta și a revenit pe scenă într-o rochie neagră, cântăreața a uitat pentru scurt timp versurile melodiei.

Le-a mărturisit acest lucru spectatorilor, iar aceștia au început să cânte la unison, ajutând-o să continue. Gestul publicului a emoționat-o vizibil pe artistă.

„Ce bine că sunteți aici! Mi-ați umplut inima de emoție. M-ați impresionat profund”, le-a spus Celine Dion fanilor.

Sursa foto: Profimedia

Revenire pe scenă după șase ani de absență

Concertele de la Paris reprezintă un moment important în cariera artistei, care în decembrie 2022 a dezvăluit că fusese diagnosticată cu sindromul persoanei rigide. Afecțiunea neurologică rară provoacă rigiditate musculară și spasme dureroase, care pot afecta inclusiv mersul și capacitatea de a cânta.

Din cauza problemelor de sănătate, Celine Dion a fost nevoită să anuleze mai multe concerte și să își întrerupă activitatea muzicală.

În iulie 2024, artista a revenit pentru o apariție specială la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, unde a interpretat piesa „Hymne à l’amour”, a lui Édith Piaf.

Totuși, abia pe 12 septembrie 2026 a susținut primul său concert complet după mai bine de șase ani. Seria actuală de concerte se încheie pe 17 octombrie, iar Celine Dion are programate noi spectacole la aceeași arenă în mai 2027.

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