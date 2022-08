Charlotte Năstase, un nou atac dur la adresa tatălui său. Ce a putut să spună de această dată despre fostul tenismen

Războiul dintre Charlotte şi Ilie Năstase continuă. Fiica fostului tenismen face acuzaţii şocante, despre tatăl său. Tânăra mărturiseşte că legendarul sportiv ar fi „încercat să mă convingă să mă sinucid”.

Charlotte Năstase povestea în urmă cu câteva săptămâni faptul că relaţia pe care o are cu tatăl său nu este una tocmai bună. Cu toate acestea, nimeni nu se aştepta ca tânăra să vină cu alte dezvăluiri năucitoare despre Ilie Năstase.

Într-un interviu recent, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase susține că tenismenul regretă că a adoptat-o și nu își dorește să mai știe nimic de ea. Mai mult decât atât, Charlotte a dezvăluit că celebrul sportiv i-ar fi spus într-o conversaţie că ar trebui să se sinucidă.

„Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici. E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase pentru click.ro

Charlotte Năstase: ”Pentru că nu ai o viață, eu m-aș sinucide în locul tău”

Seria dezvăluirilor a continuat, iar tânăra a povestit că tatăl său a marginalizat-o dintotdeauna. Se pare că, fostul tenismen ar fi făcut diferenţe între ea şi fratele său care primea mii de dolari pe lună, în timp ce ea primea 600 de dolari.

”Se poate să fie vorba despre bani! În perioada Covidului i-am cerut să mă ajute cu chiria și el mi-a trimis 600 de dolari pe lună! Ca de Crăciun să vină să-mi spună să mă sinucid?! Dacă e vorba de bani, atunci cum se face că, în același timp, el i-a trimis fratelui meu mii de dolari în fiecare lună?! Deci nu prea cred că e vorba neapărat despre bani. El a zis clar în înregistrare: Pentru că nu ai o viață, eu m-aș sinucide în locul tău. Ca să fiu sinceră, eu cred că el, pur și simplu, nu vrea să mai aibă de-a face cu mine, nu știu de ce pe mine întotdeauna tatăl meu m-a dat la spate, m-a părăsit.

Îmi amintesc că atunci când fratele meu venea să-l viziteze, pe mine mă lăsau în hotel cu orele. Odată la Londra, când aveam vreo 13 ani, eu am adormit după o cursă cu avionul și când m-am trezit, ei erau plecați de opt ore!”, a spus ea.