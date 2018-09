Chas Hodges a murit!

Chas Hodges, un cunoscut pianist, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Artistul se lupta de mult timp cu o boală necruțătoare.

Chas Hodges, unul dintre membri formației Chas and Dave, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, din cauza cancerului. Pianistul a fost diagnosticat în urmă cu un an și a murit în timpul somnului, în patul său.

It is with tremendous sadness that we announce the passing of our very own Chas Hodges. Despite receiving successful treatment for oesophageal cancer recently, Chas suffered organ failure and passed away peacefully in his sleep in the early hours of this morning. pic.twitter.com/bwxqfHUjUg

