Cheloo l-a lăsat fără replică pe Cătălin Bordea! L-a ”ajutat” să-și uite nevasta necredincioasă: ”Gata, acum e curat!”

Cătălin Bordea s-a detașat total de trecutul care o includea pe fosta sa soție, Livia, de care a divorțat în urmă cu doi ani. Prezentatorul noii emisiuni a Antenei 1, „The Ticket”, nu mai are nici măcar numărul acesteia în agenda sa telefonică. A avut grijă să i-l șteargă chiar Cheloo, fostul său coleg de la masa juriului iUmor, emisiune scoasă din grilă. CANCAN.RO are toate amănuntele, în exclusivitate.

La mai bine de la doi ani de la divorțul de Livia Eftimie, Cătălin Bordea a șters cam toate urmele care l-ar putea întoarce la amintiri. Nu doar că a evitat orice întâlnire cu fosta parteneră de viață și le-a cerut apropiaților să nu o mai aducă niciodată în discuție, dar nu mai are nici măcar numărul ei în telefon.

„Cheloo a șters numărul. După care a zis: acum e curat telefonul”, a mărturisit comediantul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Bordea și Livia au fost împreună nu mai puțin de 11 ani. Adevăratele probleme în căsnicie au apărut după ce vedeta TV s-a întors de la „America Express”. Show pe care de altfel l-a și câștigat, împreună cu prietenul său, Nelu Cortea, cel cu care prezintă și noua emisiune a Antenei 1, „The Ticket”. Livia a plecat de acasă, iar la câteva luni distanță, Cătălin Bordea avea să afle că fosta sa parteneră îl înșela chiar cu Spike. Nimeni altul decât prietenul său cel mai bun la acea vreme. Fostul jurat de la iUmor i-a cerut, apoi, să-i înapoieze mașina ce-i aparținea, la care el plătise ratele și după despărțire.

Cătălin Bordea: „Atunci când ești singur, nici vacanța nu prea mai are rost”

Altfel, acesta a terminat recent filmările la „The Ticket”, după zile maraton petrecute pe platou. Cu această ocazie, nu ne-a ascuns faptul că intenționează să plece într-o scurtă vacanță. Mai ales că-i puțin liber în această perioadă, înaintea turneului național care va debuta la jumătatea lunii septembrie. Doar că întâmpină o mică problemă în ceea ce privește planul său. E singur de câteva luni bune și parcă și-ar fi dorit, totuși, o vacanță în doi.

„Am terminat filmările. Încep turneul pe 15 septembrie. Până atunci, aș vrea să plec pe undeva. Problema e că atunci când ești singur, nici vacanța nu prea mai are rost”, a adăugat vedeta TV.

În același timp, Bordea s-a arătat încântat de noua sa emisiune, ce va debuta la Antena 1 pe 6 septembrie:

„Ne-am distrat teribil de tare. O să fie o emisiune amuzantă rău”, a mai spus el, referindu-se la „The Ticket”.

CITEȘTE ȘI: Fosta soţie a lui Bordea e fermă pe poziţii: l-a pus la punct pe Spike după despărţire, dar… Are viitorul asigurat: „Cei din anturajul nostru știu”

(VEZI ȘI: A plecat cu 20.000 € de la Bordea! Cum s-a negociat divorțul dintre comendiant și soția sa, Livia)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.