Dialogul fabulos cu Bordea despre Livia! Tentat să o caute după ce a rămas singură? ”Aoleu, sună a sentință! Plâng în baie!” Cum îi ia la mișto pe fosta și pe Spike

Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, e din nou liberă, după depărțirea de Spike. E oare tentat comediantul să reia legătura cu fosta parteneră după care a suferit în tăcere? Răspunsul ni-l dă chiar el, într-un dialog savuros, cu iz de confesiune și sarcasm subtil. Un răspuns despre cum trecutul se rescrie uneori în metafore cu liceu, bac și… agricultură. Concluzia? Bordea nu s-ar întoarce nici măcar în vizită la „liceul” fostei relații! Nici măcar în pauza de cinci minute, conform mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cătălin Bordea reușește să tranforme din nou un subiect delicat într-o comedie amară, cu parfum de realitate. Într-un dialog savuros, juratul de la ultimele ediții ale show-ului iUmor transformă răspunsul la întrebarea „ai fost tentat să o cauți pe Livia după despărțirea de Spike?” într-o metaforă ce are ca termeni „liceul”, „bacalaureatul”, „agricultura”…

CANCAN.RO:Te-a tentat să o mai cauți pe Livia după ce a rămas singură?

Cătălin Bordea: Nu, nu… Și cred că trebuie să te focusezi pe ultima ei escapadă amoroasă. Adică pe ce are de spus ultimul creștin din viața ei…

CANCAN.RO: Spike? El nu prea spune nimic…

Cătălin Bordea: Păi la el sunt cam toate răspunsurile la întrebările tale…

Cătălin Bordea: „Sună a sentință”

CANCAN.RO: Totuși, tu ai fost… soțul.

Cătălin Bordea: Aoleu, sună a sentință…

CANCAN.RO: Ați fost împreună 11 ani..

Cătălin Bordea: Vezi că dacă ei erau deja de dinainte (n.r. dinaintea divorțului), au vreo patru ani împreună. Iar eu sunt doar fostul.

CANCAN.RO: Și Spike tot doar „fostul” e…

Cătălin Bordea: Mă întrebi în clasa a XII-a despre materia din a zecea.

„Noi nu am terminat liceul”

CANCAN.RO: Materia pe care ai uitat-o? Să înțeleg că și pe Livia ai uitat-o? În a XII-a e recomandat să te mai întorci la materia de-a zecea că-ți trebuie a BAC…

Cătălin Bordea: Ah, da! Fii atentă că nu trec BAC-ul!

CANCAN.RO: Asta pentru că nu te mai întorci să citești materia de-a zecea?

Cătălin Bordea: Noi avem o noimă aici. Am stat 11 ani, practic nu am terminat liceul. Am fost exmatriculat pentru prea bună purtare.

CANCAN.RO: Și n-ar trebui să termini totuși liceul…

Cătălin Bordea: Sunt deja plecat la muncă în Spania. Am doi ani de cules căpșuni. Am învățat limba, etc.

„Să lăsăm copiii liniștiți în băncile lor”

CANCAN.RO: În concluzie, nu te mai întorci la liceu nici măcar în vizită?

Cătălin Bordea: Să lăsăm copiii liniștiți în băncile lor.

CANCAN.RO: Și-n pauza de cinci minute?

Cătălin Bordea: Plâng în baie. Nu, că noi pe analogii suntem regi.

CANCAN.RO: Tu sau ei?

Cătălin Bordea: Păi n-am zis că eu sunt în Spania? Mi-au prelungit contractul că m-am băgat și pe sparanghel. Sunt foarte bun pe cules!

CANCAN.RO: Pe cules roade sau pe cules experiențe de viață?

