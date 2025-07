Cheloo, prima reacție după scandalul de la Catedrala Mântuirii Neamului! Acuză că totul este o făcătură: ”Mă jur!”

Cheloo este protagonistul unui scandal uriaș, după ce s-a aflat că a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, aflat sub influența substanțelor interzise. Juratul de la iUmor a oferit o primă reacție și se jură că nu este vinovat de acuzațiile care i se aduc, spunând și că nu are cum să dovedească asta, fiind cuvântul lui împotriva autorităților.

Scandalul a început după ce cântărețul pe numele lui real Ion Ștefan Cătălin a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, pe care a parcat-o neregulamentar, după care a început să facă scandal. Polițiștii au intervenit pentru aplanare și artistului chiar i-au fost făcute teste toxicologice, care au relevat că acesta era pozitiv la substanțe interzise.

Cheloo se jură că totul este doar o înscenare

Acum, acesta a oferit o primă reacție în care se jură că nu este vinovat de acuzațiile care i se aduc. Ba mai mult, spune că totul i-ar fi fost, de fapt, înscenat: ”Numele meu este Ion Ștefan Cătălin, aka Cheloo, de la trupa Paraziții, care cântă de 32 de ani pentru oameni. Sunt cu un prieten lângă mine, care astăzi, culmea, nu a fost martor la ceea ce am trăit. Eu sunt convins că de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere, o gură de bere artizanală, este tot ce pe am pus gura, jur pe tot ce am mai scump în viața asta, că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct”, a spus Cheloo într-un mesaj video, postat pe pagina sa de Tik Tok.

Acesta a continuat, spunând că nu are cum să dovedească asta, deși testele toxicologice au relevat că artistul consumase substanțe interzise, motivând că este doar cuvântul său împotriva celui al autorităților

”Ăsta este mesajul meu pentru oameni, mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, de toți cei care îmi sunt dragi și crezând în bunătate, am căzut în această chestie. Este posibil ca singura chestie pe care o am și să par nebun să fie ce am în sânge, partea proastă este că nu am cum să vă demonstrez. Este doar vorba mea contra tuturor. Îmi cer scuze, dar nu simt decât că am fost luat de prost și îmi pare rău că sunt în continuare un om bun, așa cum mă cred de când mă știu, ba chiar am fost înrăit și îndepărtat de tot ce am mai scump”, și-a încheiat Cheloo pledoaria.

