Cheloo, testat pentru droguri după scandalul de la Catedrala Mântuirii Neamului. Cum au ieșit rezultatele

Rapperul Cheloo, membru al trupei Paraziții, se află în centrul unui nou scandal după ce a fost implicat într-un incident tensionat petrecut în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, în data de 29 iulie. Artistul a fost testat pentru consumul de substanțe interzise, iar rezultatele au generat controverse.

Totul a pornit în momentul în care Cheloo a intrat cu mașina sa în incinta lăcașului de cult, un gest care a atras atenția paznicilor și a persoanelor aflate în zonă. Ulterior, comportamentul artistului a dus la intervenția mai multor echipaje de poliție, care l-au supus testelor de rutină pentru alcool și droguri. În urma testării, alcoolemia a fost negativă, însă aparatul drugtest a semnalat prezența unor substanțe interzise.

Ca urmare a rezultatului preliminar, autoritățile au decis transportarea acestuia la Institutul Național de Medicină Legală (INML), pentru recoltarea probelor biologice. Conform informațiilor apărute în presă, testele efectuate asupra probei de urină au ieșit pozitive pentru droguri, în timp ce probele de sânge au fost negative. Această diferență sugerează faptul că, deși artistul ar fi consumat substanțele respective anterior, nu se afla sub influența lor în momentul incidentului.

Testul rapid efectuat de polițiști a indicat prezența drogurilor în organism, mai precis în urină, însă analizele de sânge recoltate ulterior au infirmat consumul recent.

Analiza diferențiată dintre probele biologice are o explicație medicală. Substanțele stupefiante pot rămâne detectabile în urină timp mai îndelungat după consum, chiar dacă nu mai sunt prezente în sânge. Asta înseamnă că, deși Cheloo nu ar fi fost sub efectul direct al drogurilor la momentul testării, urmele acestora puteau fi identificate în organism, sugerând un consum anterior.

“Eu sunt convins că de pe data de 12 mai nu am consumat decât o bere și o gură de bere artizanală. Este tot pe ce am pus gura în viața asta. Jur pe tot ce mi-e mai scump în viața asta că trăiesc o mizerie foarte bine pusă la punct.

Ăsta e mesajul meu pentru oameni. Mesajul meu care spune că am fost îndepărtat de prieteni, că am fost îndepărtat de toți care îmi sunt dragi, încet și meticulos, și crezând în bunătate, am căzut în această chestie”, a transmis Cheloo.