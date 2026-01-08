Chirie de 450 plătită părinților. Au dat-o afară din casă după ce i-au cerut mai mult

Cazul unei familii din Serbia naște multe controverse. O tânără locuia cu părinții ei, cărora le plătea o chirie de 450 de euro pe lună. Aceștia au hotărât să o taxeze mai mult, așa că au mărit suma cu 250 de euro. Aceasta a refuzat să plătească, iar cei care au crescut-o au luat o decizie radicală, au dat-o afară din casă.

Mulți tineri din Serbia continuă să locuiască cu părinții lor chiar și după ce își găsesc un loc de muncă. Uneori plătesc o parte din utilități sau contribuie la cheltuielile pentru mâncare, dar rareori plătesc chiria în mod regulat. În multe țări europene și în America, aceasta este o practică obișnuită, iar unii părinți cer chiar prețul integral al pieței. Acest lucru îi înfurie adesea pe copii, dar părinții, în general, țin la decizia lor.

Deși unele certuri în familie se termină cu un compromis, unele situații au un sfârșit mult mai dramatic, cum ar fi evacuarea copiilor din casă. Exact aceasta este experiența descrisă recent pe Reddit de o mătușă care și-a luat la ea nepoata de 20 de ani, asta după ce părinții au dat-o afară pentru că a refuzat să accepte noua chirie, semnificativ mai mare, conform Blic.

„Acum câteva luni, nepoata mea de 20 de ani m-a sunat și mi-a spus că, după o ceartă cu mama ei, părinții au dat-o afară din casă. Din moment ce lucrează, le plătea 450 de euro pe lună pentru chirie, iar acum i-au cerut încă 250 de euro, iar de acolo a izbucnit conflictul”, a povestit mătușa.

Fratele tinerei din Serbia a sărit în apărarea părinților

După cum dezvăluie femeia, fratele fetei a încercat să le justifice fapta, și a menționat că asigurarea lor auto crescuse, pentru că fiica lor a avut un accident de mașină minor, dar, spune ea, această majorare nu este nici pe departe la nivelul creșterii chiriei.

„Apoi am invitat-o ​​pe nepoata mea să locuiască cu mine și fiicele mele. Am ajutat-o ​​să se mute, i-am deschis un cont bancar și am împrumutat 4.000 de euro pentru a-și cumpăra o mașină la mâna a doua. Am convenit că va împărți cheltuielile cu mine, dar semnificativ mai puțin decât cu părinții ei: îmi plătește 200 de euro pe lună pentru chirie, pe care fie o economisesc, fie o investesc pentru ea. Apoi îmi dă 100 de euro pentru mâncare, 50 de euro pentru asigurare și 150 de euro pentru a achita datoria la mașină. Pe lângă toate acestea, am încurajat-o să se înscrie la studii cu frecvență redusă și a ales învățământul preșcolar”, explică mătușa.

Mătușa s-a trezit în conflict cu părinții fetei

Femeia mărturisește că nepoate ei nu are prea multe cunoștințe financiare și nu e obișnuită cu treburile casnice, dar învață. Cu toatea astea, fratele și cumnata ei sunt supărați că a primit-o în casă.

„Când a venit, știa doar să spele rufe. Mama ei nu o lăsa să spele pentru că spunea că nu o face cum trebuie, și nici nu gătea. Acum învață toate astea de la mine, deși nu o oblig să facă asta. În ciuda acestui fapt, fratele și cumnata ei sunt supărați pe mine și susțin că o țin pentru bani și ca să aibă grijă de copiii mei, pentru că sunt mamă singură. Chiar sunt o persoană rea?”, a întrebat mătușa nedumerită.

Subiectul a stârnit o avalanșă de comentarii, majoritatea considerând că e bine ca părinții să le ceară copiilor chirie. Cu toate acestea, utilizatorii cred că suma ar trebui să fie una de bun simț.

„Ceea ce ai făcut ca mătușă este exact ceea ce ar trebui să facă orice părinte bun. Cheltuielile există și o înveți cum să le gestioneze. Avea nevoie de o mașină și i-ai împrumutat banii, iar acum îi rambursează încetul cu încetul și învață să evalueze proprietățile. Încurajând-o să obțină o educație , i-ai permis să obțină un loc de muncă mai bun în viitor. Pe scurt, ești îngerul ei păzitor, nu un personaj negativ”, a scris un utilizator.

