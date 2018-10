„Chirurgul” e mulțumit după remiza din „Groapă”: „Este un rezultat bun!!”

Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călărași, a declarat că rezultatul pe care elevii săi l-au obținut în Groapă” cu Dinamo, scor 1-1, este unul bun în economia acestui campionat.

„Este un rezultat bun. Din păcate, am avut ocazia să facem 2-0 la începutul reprizei secunde. Rednic a riscat, băgând al doilea atacant, şi am avut superioritate pe zona centrală. Dar îmi felicit jucătorii pentru că au jucat cu multă dăruire. Sunt mulţumit, mai ales că Dinamo a avut acele două ocazii pe final. Am încercat să punem presiune pe mijlocaşii lor centrali, dar pe final au jucat mult mai bine ei pe flancuri. Încercăm să ne găsim o identitate, suntem o echipă care pierde foarte greu. Sunt mulţumit, mai ales că jucătorii dau totul pe teren. Am spus la începutul campionatului, îmi doream să clădesc o echipă care să se bată cu orice adversar. Câştigăm la capitolul încredere, eu sunt convins că o să obţinem mai mult în viitor”, a declarat Dan Alexa, antrenorul formației Dunărea Călărași.

După acest rezultat Dunărea Călărași este pe locul 9 cu 15 puncte, la egalitate cu FC Botoșani care este pe locul 8 dar cu un golaveraj inferior. De partea cealaltă Dinamo rămâne pe loc de baraj în Liga I fiind înaintea ultimei etape a turului acestui sezon regular pe locul 12 cu 12 puncte.

În ultima rundă a turului, Dinamo va juca în deplasare cu Chiajna, duelul fiind programat luni 29 octombrie de la ora 21:00 în timp ce Dunărea va primi duminică, 28 octombrie de la ora 14:00 pe teren propriu vizita celor de la Gaz Metan Mediaș.