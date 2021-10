Christian Sabbagh, primele declarații după ce soția a cerut ordin de protecție împotriva lui. “E ca în filmele cu Stan și Bran. Eu...”

Iuliana, soția lui Christian Sabbagh, a cerut ordin de protecție împotriva jurnalistului. Joi, 7 octombrie, acesta trebuie să se preinte în fața judecătorilor. În cadrul unui interviu, prezentatorul de la Kanal D a povestit cum a ajuns în situația de față.

Cererea a fost înregistrată la Judecătoria Sectorului 4. De regulă, un ordin de protecție se eliberează doar atunci când reclamantul se află într-o stare de real pericol. Christian Sabbagh susține că în acest caz nu a fost vorba de violență, ci de o ceartă mai aprinsă. Gelozia a fost motivul.

“Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori și admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind… Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică. M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: ‘cum, dom`le, violență domestică? Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un Iphone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă…”, a spus Christian Sabbagh, potrivit fanatik.ro.

Soția Christian Sabbagh a cerut ordin de protecție. “Nu am lovit-o, nu am împins-o…”

Prezentatorul de la Kanal D a mai precizat că nu a lovit niciodată o femeie și că a ajuns în această situație dintr-o neînțelegere.

“Nu am lovit-o, nu am împins-o… Cearta e însă o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva…”, a mai precizat Christian Sabbagh.

“A vrut să-și retragă plângerea, ne împăcăm”

În final, Christian Sabbagh a spus că s-a împăcat cu soția lui, Iuliana, care îl așteaptă să se întoarcă acasă. A iertat-o și așteaptă ca totul să se rezolve și să-și continue viața alături de femeia cu care s-a căsătorit în 2017.

“A vrut să își retragă declarația, dar dosarul își urmează cursul, a plecat de la Poliție la Parchet, de la Parchet la instanță. Oricum ne împăcăm, dar dintr-o glumă tâmpită, dintr-un puseu, dintr-o ambiție se ajunge la o nenorocire. I-am și spus `Băi, Iulia, mi-ai făcut un cadou de nu ai idee. M-ai făcut de râsul lumii, oamenii o să creadă că sunt un bătăuș`. Dar asta e… O să ăi fac cadou toate articolele, i le pun frumos, în ramă… Și îi duc și un buchet de flori, bine-înțeles… Oricum, a iertat-o, este diamantul meu ea. Și copiii, normal”, a mai spus Christian Sabbagh.