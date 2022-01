Cine a convins-o pe Carmen Tănase să se mute la ţară. Cu cine locuieşte în prezent actriţa

Carmen Tănase a luat în urmă cu câteva luni o decizie importantă. Mai exact, celebra actriţă s-a mutat într-o casă la ţară. Cel care a reuşit să o convingă a fost chiar fiul său, deşi vedeta mărturiseşte că îi plăcea agitaţia din Capitală.

Carmen Tănase şi-a vântut toate proprietăţile şi a decis să se mute la tară. Pandemia provocată de COVID-19 i-a schimbat total percepţia despre viaţă, astfel a hotărât că vrea să trăiască mai aproape de natură. Decizia nu a fost deloc uşoară, însă fiul său a convins-o să facă acest pas important.

Invitată la podcastul lui Mihai Morar, actriţa a mărtuirisit că nu ar fi renunţat niciodată la agitaţia din Bucureşti. Cu toate acestea, acum iubeşte locul în care s-a mutat.

Într-un sat de lângă Târgoviște, la o oră jumătate de București, şi-a găsit actrița noua locuință.

„M-am mutat la țară la inițiativa lui Tudor pe care, în principiu îl ascult, pentru că el este un înțelept așa. Nu mi-a fost ușor. Nu m-aș fi văzut niciodată la țară. Eu eram omul aglomerației până acum. Dacă se putea să îmi iau un apartament în Centrul Vechi, acolo unde e muzică. Pe mine nu mă deranjează bubuielile, muzica tare. Cu evenimentele astea lucrurile astea s-au schimbat total. Nu mai e nimic din ce era înainte. El mi-a zis că de fugit nu mai avem unde să fugim, pentru că peste tot este cam la fel. Singura soluție ar fi să ne apropiem mai mult de traiul acela mai simplu, mai firesc, mai normal și să fim un pic mai departe de haosul marilor orașe mai ales. Hai să ne mutăm la țară. Eu nu am zis nu. Altă dată aș fi zis să mă lase cu țara lui”, a povestit Carmen Tănase în cadrul podcastului.

„Am văzut zeci de case și în zeci de sate și nu îmi plăcea nimic”

Timp de şase luni, vedeta a căutat un loc în care să se simtă ca acasă. Fiul său a presat-o pentru că îşi dorea să ia o decizie cât mai repede, ba chiar ar fi existat şi o discuţie mai aprinsă între cei doi pe tema acestui subiect.

„Am hotărât să ne mutăm la țară și din clipa aia am început să caut. Șase luni am căutat. Știu toate casele de vânzare de pe o rază de 60 de kilometri din jurul Bucureștiului din toate județele. El mă presa. Am văzut zeci de case și în zeci de sate și nu îmi plăcea nimic.

Într-o bună zi eram destul dezamăgită, ne și certasem, el mă presa și am țipat la el… am văzut o căsuță. I-am trimis-o. Noi nu stăteam împreună până atunci. Acum stăm împreună, dar nu mai stăteam împreună de când avea 18 ani. A doua zis ne-am întâlnit cu agentul și am mers acolo. Până am ajuns la căsuța mea am văzut chestii extraordinare.

Când am plecat de acolo a fost liniște pe drum și i-am spus agentului că ne sfătuim și îi dăm un telefon. Mai aveam de văzut a doua zi o casă în Letca Veche. Tudor mi-a zis că nu mai mergem. Eu nu am vrut la drumul principal. Nu îți imagina că sunt cocioabe, sunt case moderne. Avem pădure. E viață. Avem râu vis-a-vis de casă. În spatele casei vin căprioare. Am niște vecini de treabă, care iubesc animalele. Eu nu voiam vecini, dar sunt oameni foarte mișto”, a mai povestit actrița.

Sursă foto: Arhivă Cancan