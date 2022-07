Cine a fost primul iubit al Mirelei Vaida. Vedeta de la Antena 1 a avut o relaţie cu un cântăreţ celebru

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Despre cariera sa, fanii acesteia cunosc foarte multe detalii, însă puţini sunt cei care ştiu lucruri despre viaţa sa personală. Iată cu cine s-a iubit prezentatoarea de la Acces Direct înainte de căsătorie. Este vorba despre un artist celebru.

Mirela Vaida are în prezent o carieră de succes în televiziune, dar este şi o cântăreaţă extrem de apreciată. La începuturile sale, vedeta s-a iubit cu un coleg de breaslă, mai exact, cu Claudiu Popescu, fondatorul trupei No Name.

Mirela Vaida l-ar fi cunoscut pe Claudiu în 2002, atunci când participa la festivaluri de muzică. Ba chiar a câștigat și un casting în urma căruia a devenit membră a trupei de fete Ho-RA.

”Pentru viitorii ei fani, avem o veste buna: Mirela este singura. Din februarie s-a despartit de iubitul ei, Claudiu de la No-Name”, se scria în 2003 în presă.

Relația celor doi artişti nu a durat foarte mult. După un an, aceştia au luat-o pe drumuri separate. Mirela Vaida a rămas în continuare în lumina reflectoarelor, l-a cunoscut pe Alexandru Vaida cu care şi-a întemeiat o familie frumoasă.

Mirela Vaida își mai dorește încă doi copii

Mirela și Alexandru au împreună trei copii, însă prezentatoarea emisiunii Acces Direct susține că și-ar mai dori să aducă pe lume încă doi, preferabil să fie gemeni, deoarece va fi mult mai simplu pentru ea.

”Două fete aș mai face, două, dacă mi le-ar da Dumnezeu gemene, ca să scap din prima, vai, aș fi cea mai fericită. Avem și nume pentru ele. Numai că e timp pentru toate, dacă îți dă Dumnezeu înseamnă că știi să le duci. Ne luăm cu treabă zi de zi, venim obosiți acasă, suntem rupți”, a mai declarat Mirela Vaida.