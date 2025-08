Ion Iliescu a murit în după amiaza zilei de 5 august la vârsta de 95 de ani. Fostul președinte al României s-a stins din viață pe patul de spital, după ce organele i-au cedat. Anunțul a fost făcut astăzi de spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, unde a fost internat de pe 9 iunie. Câteva ore mai târziu, la locuința fostului președinte din cartierul Primăverii era depusă prima coroană de flori. CANCAN.RO a fost la fața locului și vă prezintă imaginile cu coroana și declarațiile făcute de Cristian Popescu Piedone. Acesta va participa și la înmormântarea fostului președinte al României.

Cristian Popescu a depus prima coroană de flori în memoria fostului președinte Ion Iliescu. Acesta a vorbit despre legătura pe care o avea cu acesta dinainte de revoluția din 1989. Corooana depusă de Piedone este formată din trandafiri roșii și albi. Mesajul este: „Sincere condoleanțe”.

„O să particip și la înmormântare. Așa am simțit (n.r. să depună coroana). Nu am venit să fac spectacol. Pot să vă spun că este un moment în care îți aduci aminte de trecut. Nu pot să nu spun că l-am cunoscut chiar înainte de ’89, parcursul și cariera politică, am fost în cadrul PDSR-ului de la începuturi” a spus Piedone despre gestul făcut în memoria lui Ion Iliescu.

Cristian Popescu Piedone a vorbit despre acțiunile politice care au avut loc în perioada mandatelor lui Ion Iliescu. „Dacă astăzi avem cu toții fericirea să trăim cu bune cu rele în România, pot să spun că i se datorează. Și i se datorează pentru că primii pași către Europa s-au făcut sub mandatul lui, iar siguranța României intrarea în NATO i se datorează. Restul nu ne mai interesează. Am simțit, am făcut-o din suflet, nu am venit pe regie„, a spus Piedone.

Mai mult, acesta a vorbit despre legătura cu Ion Iliescu, care nu uita niciodată de ziua lui de naștere. „Nu a existat din 1990 ca de fiecare dată, cel puțin cu o săptămână înainte de ziua mea de naștere să nu-mi trimită o felicitare. Că a fost președinte, că nu a fost președinte mi-a zis „la mulți ani”și îi mulțumesc pentru asta”, a adăugat Cristian Popescu Piedone.

