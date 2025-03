Cine are șanse să ajungă în turul 2 al alegerilor prezidențiale? Gigi Becali știe numele celor 2 candidați

Gigi Becali a fost invitat telefonic în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Latifundiarul din Pipera a făcut clasamentul celor doi candidați din turul doi de la alegerile prezidențiale 2025. Cine are, de fapt, șanse să ajungă pe scaunul de la Cotroceni? Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Gigi Becali, deputatul AUR și patronul FCSB, consideră că există o singură persoană care ar putea ajunge în funcția de președinte al României. Latifundiarul din Pipera a fost invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu, acolo unde a întocmit clasamentul celor doi politicieni care vor ajunge în turul doi al prezidențialelor.

Gigi Becali: ”Eu am strâns aproape jumătate de semnături”

Într-o intervenție telefonică, întrebat dacă Victor Ponta are șanse să ajungă în turul doi al prezidențialelor, Gigi Becali a subliniat că acest scenariu este extrem de posibil. Indiferent de rezultatele din turul doi, finanțatorul FCSB îl va susține pe George Simion, liderul AUR. Prin urmare, latifundiarul din Pipera a întocmit deja numele celor doi candidați care vor intra în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni.

Dan Diaconescu: Are șanse să rămână Ponta în finală?

GIGI BECALI: Eu cred că George Simion va fi în turul doi, după care Ponta sau Georgescu sau Antonescu în turul doi. Finala va fi între Simion – Antonescu sau Simion – Ponta. Pe Nicușor Dan nu îl văd în finală, deoarece eu am aflat că Lasconi își va depune candidatura și atunci se vor sparge voturilor de la USR.

Dan Diaconescu: Dumneavoastră câte semnături ați strâns până acum?

GIGI BECALI: Eu am strâns aproape jumătate de semnături și am zis să renunț când am văzut situația de la BEC. George Simion strânge repede semnăturile, în două trei zile. A organizat partidul de astăzi și le strânge repede.

Dan Diaconescu: Credeți pe Șoșoacă o respinge din nou?

GIGI BECALI: Dacă o respingi o dată, nu trebuie să o respingi și a doua oară? Nu are cum.

