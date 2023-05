Cine e Cosmina Zaiț de la Chefi la Cuțite. Cei 3 jurați au rămas uimiți când au auzit că are 18 ani și este căsătorită: „Din joacă am dat în dragoste”

Cosmina Zaiț este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite care au venit în show-ul culinar, pentru a-și arăta talentul în bucătărie! Printre altele, și-a expus și povestea de viață. Cei trei jurați de la Antena 1 au rămas uimiți, în momentul în care concurenta le-a mărturisit că are vârsta de 18 ani și este căsătorită! Iată detaliile mai jos, în articol.

Concurenții care pășesc pe platoul de filmare, la Chefi la Cuțite, vin cu gândul de a-i impresiona pe cei trei jurați. De data aceasta, Cosmina Zaiț, o tânără în vârstă de 18 ani, și-a făcut apariția în bucătărie. A pregătit celor trei chefi un preparat simplu și gustos, și anume chiftele cu sos. A mărturisit că, încă de la o vârstă mai mică, și-a petrecut timpul în bucătărie, alături de mama ei.

„Îmi place să gătesc și să mă machiez. Știți cum e, când gătești trebuie să fii frumoasă. Am învățat să gătesc de la mama mea, de mică m-a ținut în bucătărie și mi-a arătat. Ca să știu ce să fac când ajung la casa mea”, a mărturisit Cosmina. În continuare, concurenta avea să le dezvăluie juraților că este, practic, la „casa ei”, pentru că s-a căsătorit!

Vezi și CINE ESTE ȘI CU CE SE OCUPĂ DUMITRU PAUL TEODORESCU, CUȚITUL DE AUR AL LUI CHEF SCĂRLĂTESCU. DRAMA NEȘTIUTĂ A CONCURENTULUI DE LA CHEFI LA CUȚITE

Cosmina Zaiț i-a uimit pe cei 3 jurați de la Chefi la Cuțite

După ce Cosmina Zaiț a pregătit felul de mâncare, cei trei jurați s-au înfruptat din el. Concurenta a primit șansa de a merge în bootcamp, primind două cuțite.

Înainte de a primi verdictul din partea juraților, concurenta le-a mărturisit că are 18 ani și este căsătorită. S-a mutat de la Iași la București, iar pe partenerul ei îl cunoaște de trei ani. Este mai mare decât ea cu câțiva ani. Inițial, părinții concurentei nu au fost de acord cu legătura dintre ea și soț. Însă, între ei s-a produs „scânteia” iubirii și, așa cum a dezvăluit concurenta, „din joacă am dat în dragoste”. În prezent, este elevă în clasa a XII-a.

„M-am mutat de la Iași la București. M-am căsătorit la starea civilă, îl cunosc pe soțul meu de 3 ani. Am păstrat o legătură strânsă, chiar dacă părinții mei nu au fost de acord pentru că era mai mare, el are 26 de ani.

Vorbeam de la distanță, el lucra cu tata în Belgia, prin intermediul lui ne-am cunoscut. Am început să vorbim prin mesaje, am început să ne mai întâlnim. La orice încerca să mă tachineze și din joacă am dat în dragoste”, a dezvăluit concurenta, la Antena 1.

Vezi și NU-L MAI RECUNOȘTI PE PAUL! CUM S-A SCHIMBAT CONCURENTUL CARE A CUCERIT INIMILE FANILOR EMISIUNII CHEFI LA CUȚITE

Sursă foto: capturi video Chefi la Cuțite – Antena 1