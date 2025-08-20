Cine era Eemeli Peltonen, deputatul găsit mort în Parlament? Avea doar 30 de ani

Un politician din Finlanda a fost găsit mort în clădirea Parlamentului din Helsinki. Eemeli Peltonen, în vârstă de 30 de ani, care a fost deputat din partea Partidului Social Democrat, s-ar fi sinucis în interiorul clădirii și a fost găsit marți dimineață, arată primele date ale anchetei.

Moartea sa subită a șocat Finlanda, politicienii din toate părțile exprimându-și tristețea la aflarea veștii, notează BBC.

„A fost un membru foarte iubit al comunității noastre și ne va fi profund dor de el. O viață tânără s-a încheiat mult prea devreme”, a declarat Tytti Tuppurainen, președintele grupului parlamentar social-democrat, într-un comunicat.

Deși parlamentul este în vacanța de vară, toate activitățile politice oficiale au fost suspendate de prim-ministrul Petteri Orpo pentru restul zilei. Orpo a ținut un minut de reculegere în memoria lui Peltonen, care, a spus el, fusese foarte îndrăgit de colegi, relatează postul public de televiziune YLE.

Cine era Eemeli Peltonen

Președintele Parlamentului, Jussi Halla-aho, a scris pe X că Peltonen fusese un „coleg apreciat și respectat dincolo de granițele partidelor”.

Poliția a fost chemată la clădirea principală a Parlamentului marți la ora 11:06 (11:06, ora României, n. red.). Polițiștii au transmis că nu există în acest moment suspiciuni cu privire la existența unor fapte de natură criminală în acest caz.

Moartea lui Peltonen a fost confirmată aproximativ trei ore mai târziu într-o scurtă declarație transmisă de Parlament, în care se preciza că întreaga instituție împărtășește „durerea rudelor sale”.

Peltonen, care reprezenta regiunea sudică Uusimaa, se afla la primul său mandat de membru al Parlamentului, fiind ales în 2023. Ambițiile sale politice au început devreme, când Peltonen a fost ales consilier local pentru orașul Jarvenpaa la doar 18 ani.

Când avea 22 de ani, a fost ales președinte al consiliului de administrație local, el fiind cea mai tânără persoană care deținea acest titlu, a relatat presa la acea vreme.

La sfârșitul lunii iunie, Peltonen a postat pe conturile sale de socializare că a „lipsit de la o mare parte din activitatea parlamentară în ultimele săptămâni” deoarece avea „o problemă cu rinichii” care a dus la o infecție.

